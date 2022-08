Da matricola a campione, Su Cuvile supera Pizzeria Regina alla finale del Mundualito

GROSSETO – Centro al primo colpo per Su Cuvile che festeggia il primo torneo disputato in ambito Uisp conquistando la finale del torneo Dilettanti del Mundialito Calcio Shop Grosseto 2022. Risultato finale il tennistico 6-4 inflitto alla comunque tenace e qualitativa Pizzeria Regina. Una squadra nuova, ma con tante vecchie conoscenze del calcio a 5 grossetano e della provincia quella del Su Cuvile, che, in breve tempo, è già diventata una splendida realtà. Individualità importanti in entrambe le squadre, buone trame di gioco e un ritmo molto intenso per una finale aperta e incerta fino ai minuti finali.

Dopo una iniziale fase di studio è il Su Cuvile a prendere in mano le redini della gara, con Matteo Cosimi che prima viene fermato dalla traversa, poi chiude il triangolo per l’inserimento di Mennella che vale il vantaggio Su Cuvile all’8’. Il Su Cuvile prende ancor più coraggio, inizia a far girare in maniera fluida la palla e il raddoppio è quasi immediato, con Tiberi che inizia la sua serata di grazia coronando una fitta rete di passaggi. La Pizzeria Regina inizia però a riordinare le idee e sull’asse Di Meo-Bagnoli costruisce l’azione che libera al tiro Parrucci, che timbra il 2 a 1 con un preciso piatto destro. La maggiore esperienza premia però il Su Cuvile nell’azione del 3 a 1: controfallo battuto velocemente dagli azzurri che prende alla sprovvista la retroguardia della Pizzeria Regina, che può solo assistere alla rasoiata del sempre spietato “cobra” Tiberi. I gialloneri sono però vivi e iniziano a giocare in verticale: con il contagiri l’imbucata di capitan Di Meo per l’inserimento volante di Pavin che sigla il 3 a 2, ma le emozioni continuano a susseguirsi e, poco prima dell’intervallo, il tiro a giro di un Cosimi in grande evidenza, chiude il primo tempo sul risultato di 4 a 2, dopo che lo stesso numero 7 aveva sfiorato la marcatura su tiro libero.

Al cambio di campo la Pizzeria Regina entra con un piglio più deciso e staziona costantemente nella metà campo Su Cuvile: la pressione si fa sempre più intensa, con Parrucci che colpisce una traversa e con Pavin che, al 6’, dopo una pregevole azione personale, riapre ancora la contesa sul 4 a 3. La gara sembra pendere in direzione dei gialloneri, con Bagnoli che si crea due grandi occasioni fallite davvero per un soffio (il palo respinge la seconda conclusione), poi è lo stesso numero 6 a imbastire la tavola insieme a Parrucci per regalare il pallone del 4 a 4 al puntuale D’Orso. Ma le risorse a disposizione del Su Cuvile sono infinite, con un giocatore di esperienza e gande qualità come Alessio Tiberi che inverte il trend della gara con una giocata delle sua: il Cobra porta a giro tutta la difesa e con un tracciante all’incrocio disegna il gol spaccaequilibrio, quello del 5 a 4. La Pizzeria Regina prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, provando a ripareggiarla di nuovo ma esponendosi alle ripartenze del Su Cuvile con Tiberi e Cosimi (palo) che falliscono il gol del +2, ma ci pensa Mulas, proprio nei minuti finali, a blindare il successo con il gol del 6 a 4: in estasi squadra e sostenitori del Su Cuvile, davvero calorosi per tutto l’arco dell’incontro

Al termine della gara premiazioni di rito, con il responsabile delle attività del calcio a 5 di Grosseto Francesco Romboli a fare gli onori di casa: coppa del secondo posto per la Pizzeria Regina, mentre il Su Cuvile, oltre alla coppa del primo posto, si aggiudica un buono acquisto di 100 euro da spendere presso il negozio Calcio Shop, sponsor della manifestazione.

FINALE MUNDIALITO CALCIO SHOP DILETTANTI 2022

SU CUVILE-PIZZERIA REGINA 6-4

SU CUVILE: De Martis, Argiolas, Zizi, Caruso, Tiberi, Mulas, Spaghetti, Tola, Mennella, Fabbrucci, Lanziano, Cosimi

PIZZERIA REGINA: Balbo, F. Di Meo, Bagnoli, Carobene, Pavin, Parrucci, D’Orso.

ARBITRO: Fabio Capodimonte.

RETI: 8’ Mennella, 11’, 18’ e 17’ st Tiberi, 16’ Parrucci, 20’ e 6’ st Pavin, 24’ Cosimi, 14’ st Pavin, 24’ st Mulas.

NOTE: ammoniti Mennella, Spaghetti, Bagnoli, Caruso.