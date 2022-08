Conto alla rovescia per il Palio marinaro: i drappi, gli equipaggi, le corsie. Tutto quello che c’è da sapere

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Grande serata, quella di mercoledì 17 agosto, per il Palio marinaro di Castiglione. Nel piazzale Marystella il neo comitato presieduto da Giancarlo Farnetani ha presentato i drappi e gli equipaggi dei tre palii cittadini, di fronte a centinaia di persone e alla sindaca Elena Nappi.

Estratte anche le corsie delle gare che si svolgeranno tutte in mare.

«La nuova associazione ha fatto un grandissimo lavoro – ha esordito Farnetani nel presentare la serata – e ci sono tantissimi ringraziamenti da fare, dalle istituzioni agli sponsor, alle varie associazioni che ci danno una mano e soprattutto a tutti i partecipanti».

Per primi sono stati presentati i drappi. Il Palio dei senior è stato realizzato da Emma D’Onorio, quello dei giovani da Davide Borselli e quello delle donne da Pamela Menini.

Toccante il ricordo fatto dall’associazione, e a cui sono dedicate le tre corse. Il Palio senior è intitolato a Mario Barabesi, indimenticabile presidente dell’associazione e soprattutto storico capo rione del Castello. Quello dei giovani invece è stato dedicato a Daniele Signori, anche lui partecipante attivo e sempre disponibile nei confronti del Palio. E quello femminile in memoria di Adriano Belcari, paliante in molte occasioni, amante del palio e anche capitano storico della Castiglionese calcio.

Le estrazioni del palio senior: corsia 1 (quella vicina alla spiaggia) Portaccia, corsia 2 Piazza, corsia 3 Ponte Giorgini, corsia 4 Castello, corsia 5 Marina.

Palio senior del 21 agosto ore 19, su un percorso di circa 2700 metri, con partenza di fronte al Faro rosso in direzione Capèzzolo per vasche di 600 metri circa, con tre virate e arrivo dentro al porto canale di fronte al monumento ai Caduti. A seguire ci saranno le premiazioni nella terrazza del monumento ai Caduti.

Gli equipaggi del 66° Palio marinaro:

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine Corsia 4

Timoniere Federico Accioli 24 anni 4 corsi 0 vittorie

1° remo Niccolò Betti 23 anni 0 corsi 0 vittorie

2° remo Mattia Cozzolino 17 anni 0 corsi 0 vittorie

3° remo Aymen Achour 20 anni 3 corsi 0 vittorie

4° remo Alexandru Cornel Monteanu 22 anni 0 corsi 0 vittorie

Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Manuel Petragli, madrina Susanna Biagiotti

Palii vinti 16, nessuno in mare l’ultimo nel 2006

Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio Corsia 5

Timoniere Cristian Trombini 43 anni 12 corsi 0 vittoria

1° remo Jacopo Trombini 18 anni 0 corsi 0 vittorie

2° remo Matteo “nikko” Venturi 34 anni 0 corsi 0 vittorie

3° remo Alessandro Spernanzoni 36 anni 1 corsi 1 vittoria

4° remo Alessandro Chechi 13 anni 0 corsi 0 vittorie

Capo rione Alessandra Avataneo, allenatore Cristian Trombini, madrina Viola Piccardi

Palii vinti 9. Ultima vittoria nel 1990.

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino Corsia 2

Timoniere Manuel Bartolini 36 anni 6 corsi 4 vittorie

1° remo Tommaso Veri 35 anni 12 corsi 5 vittorie

2° remo Francesco Chelini 34 anni 5 corsi 0 vittorie

3° remo Roberto Pietrini 33 anni 4 corsi 1 vittoria

4° remo Federico Piccioli 29 anni 12 corsi 0 vittorie

Capo rione Tommaso Veri, allenatoreSara Salvadori, madrina Chiara Moscatelli

Palii vinti 20. In mare 5 successi 2011, 2014, 2016, 2017, 2019.

Ultima volta di un rione con 3 vittorie consecutive 1999-00-01.

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino Corsia 3

Timoniere Rinaldo Moraglia 56 anni 11 corsi 1 vittoria

1° remo Luca Roghi 42 anni 19 corsi 6 vittorie

2° remo Simone Capitoni 30 anni 1 corsi 0 vittorie

3° remo Josè Elias Ceribelli 19 anni 0 corsi 0 vittorie

4° remo Luca Ronca 35 anni 2 corsi 1 vittoria

Capo rione Luca Roghi, allenatore Francesca Guidetti, madrina Saida Shareef

Palii vinti 9, nel 2012 e 2013 doppietta. In mare 4 vittorie su 11 corse, trionfatori per Castiglione nel superpalio per la 1° volta nel 2015.

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione Corsia 1

Timoniere Alessandro Speciale Damiani 27 anni 4 corsi 1 vittoria

1° remo Sebastiano Biancalani 22 anni 1 corsi 0 vittorie

2° remo Filippo Gargano 22 anni 3 corsi 1 vittoria

3° remo Fabio Giovannelli 32 anni 11 corsi 2 vittorie

4° remo Andrea Giardini 21 anni 0 corsi 0 vittorie

Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Diletta Mucci

Palii vinti 12. Ultima vittoria nel 2018 in mare due vittorie la prima nel 2009