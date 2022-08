Cavalcavia Braccagni, Vanelli: «Rfi metta la parola fine agli interventi. I cittadini sono stanchi di aspettare»

BRACCAGNI – “Il cavalcavia di Braccagni è un’opera ormai terminata da mesi che avrebbe dovuto essere fruibile sin dallo scorso mese di giugno, ma che a tutt’oggi rimane chiusa, creando notevoli disagi sia alle famiglie residenti, sia a coloro che in estate si trovano a percorrere quel tratto di strada per raggiungere le località turistiche sul mare”, afferma Erika Vanelli, consigliere comunale Fratelli d’Italia Grosseto.

“L’opera – spiega Vanelli – è stata realizzata con vari appalti da Rfi, società del gruppo Ferrovie dello Stato. Ad oggi, almeno stando ad alcuni sopralluoghi effettuati, risulterebbero ancora mancanti da parte di Rfi alcune ultime certificazioni, nonché degli interventi sul manto stradale, che risulterebbero a loro carico”.

“Il Comune di Grosseto, al fine di agevolare celermente l’apertura di questo cavalca-ferrovia – prosegue la consigliera comunale -, si è reso disponibile a prendere in consegna la parte di propria spettanza, offrendo nel contempo a Rfi la possibilità di una scadenza posticipata ai prossimi mesi, per la definizione delle pratiche burocratiche e per l’effettuazione degli interventi mancanti”.

“Inoltre – precisa Vanelli – l’amministrazione comunale, proprio su segnalazione e richiesta del nostro gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, sta studiando la possibilità di provvedere, tramite una variante, di collegare la frazione di Braccagni con la nuova strada del cavalcavia in oggetto, così da evitare che il paese resti chiuso e strozzato dalla chiusura del passaggio a livello ferroviario, questo anche nell’ottica dell’imminente ridefinizione della viabilità del paese, prossima a realizzarsi”.

“Pertanto – conclude Erika Vanelli – spetta a Rfi accettare o meno la proposta, così da mettere fine a questa vicenda che dura da fin troppo tempo, con la chiusura del famigerato e obsoleto passaggio a livello, rendendo così finalmente utilizzabile la nuova infrastruttura”.