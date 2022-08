Ancora un acquisto fiorentino per il Follonica Gavorrano, in arrivo il giovane Macchi

FOLLONICA – Il Follonica Gavorrano attinge ancora dalla Fiorentina ufficializzando l’arrivo del giovane classe 2004 Mattia Macchi, cresciuto nel settore giovanile gigliato. Macchi giunge in biancorossoblù dopo dieci anni in maglia viola e direttamente dalla formazione Primavera, dove ha già effettuato parte della preparazione estiva; laterale difensivo per l’out di destra, ha voglia di mettersi in mostra e non vede l’ora di dare il suo contributo. Una curiosità: Mattia è figlio di Simonetta Favarin, sorella del maestro Giancarlo, indimenticato tecnico dei biancorossoblù.

“Mi hanno parlato molto bene della squadra, darò il massimo per raggiungere gli obiettivi e contribuire a una bella stagione – dice il nuovo terzino biancorossoblù – Ho fatto il ritiro con la Primavera viola, ma in generale a Firenze nei 10 anni passati nel settore giovanile ho imparato tutto. Adesso voglio fare il salto di qualità con i grandi, non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza. Sono contento anche di ritrovare Turini, con cui ho condiviso l’esperienza in Under 18 lo scorso anno. Mi aspetto di trovare un bell’ambiente che ha tanta voglia di fare bene. Io mi definisco un terzino di spinta, mi piace giocare con qualità ma cercherò di crescere anche sotto l’aspetto della cattiveria”.