A Fonteblanda è successo per la Sagra del Cacciucco: tutti ad assaggiare i gusti del mare

FONTEBLANDA – Successo di pubblico e grande qualità a tavola per la Sagra del Cacciucco di Fonteblanda che in queste sere d’agosto sta conquistando maremmani e turisti che vogliono scoprire i gusti del mare.

Dal 1976 è l’appuntamento imperdibile dell’estate grazie all’Asd Fonteblanda, un gruppo compatto che ogni anno ci mette l’anima per organizzare una delle feste più amate della Maremma.

Prodotti quasi esclusivamente locali sono la garanzia per due settimane all’insegna del buon cibo e non mancherà neanche il divertimento con i giochi gonfiabili, soprattutto per i più piccoli.

Il programma:

La festa si svolge agli impianti sportivi “Armenti” dall’11 al 14 agosto con la Sagra dei molluschi e dei crostacei e dal 16 al 25 agosto con la Sagra del Cacciucco.