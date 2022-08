Torneo Città di Orbetello, boom di iscritti e grande agonismo nella seconda settimana di gioco

ORBETELLO – E’ in pieno svolgimento il quinto Trofeo Banca Tema – 61esimo Torneo Città di Orbetello, Open di Tennis con montepremi da 2000 euro, giunto alla seconda settimana di gioco. Il 2022 si conferma l’anno della ripartenza con un entry list di ben 120 iscritti – 28 nel femminile e 92 nel maschile – e con un livello tecnico di prima fascia; nel tabellone finale maschile infatti sono 17 i giocatori di 2 categoria iscritti con il perugino Tomas Gerini (Junior Tennis Perugia cl.2.2) che si posiziona come testa di serie n.1 mentre nel femminile è la grossetana Irene Parigi (C.T.Grosseto cl.2.8) a guidare il draw.

Da mercoledì 17 quindi partite di gran spessore agonistico con sfide che saranno apprezzate dai molti appassionati che ogni giorno assistono alle gare in programma. Il direttore del torneo Riccardo Falini comunica che le finali sono in programma domenica 21 agosto nel pomeriggio con premiazioni a seguire.

Il Circolo Tennis Orbetello ha istituito anche un premio per ricordare il maestro Raffaele Cirillo (nella foto), scomparso nello scorso ottobre, amico e ispiratore dei grandi tornei internazionali che si sono svolti in riva alla laguna nei primi anni 2000, e che sarà consegnato al più giovane partecipante del torneo.