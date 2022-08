Spike e Marco salvano una turista spinta al largo dalla corrente

PUNTA ALA - Si è conclusa nel migliore dei modi la giornata di Ferragosto di una turista varesina che, per il forte vento, è stata sospinta oltre 250 metri dalla riva a bordo del suo canotto. La donna, in vacanza, si trovava in località Casetta Civinini - Punta Ala (Castiglione Della Pescaia).

In suo soccorso sono arrivati il golden retriever Spike ed il suo conduttore Marco della Sics (Scuola italiana cani salvataggio) Firenze - Forte dei Marmi, che hanno recuperato la turista e l'hanno ricondotta a riva.

La donna ha voluto ringraziare i soccorritori a 6 zampe e fare una foto con loro.

Nel lungo weekend appena trascorso (13,14 e 15 agosto) da SICS Firenze - Forte dei Marmi sono state impiegate, nelle otto postazioni di competenza, oltre 50 unità cinofile per un totale di 400 ore di servizio sulle spiagge. Con questo nuovo intervento salgono a quattro i salvataggi della stagione balneare 2022 per la sezione Toscana.