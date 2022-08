CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Rischia di annegare tra le onde, ma riesce a tornare a riva. E’ quanto accaduto questo pomeriggio ad una donna di 53 anni, che è stata soccorsa nella spiaggia davanti al campeggio Maremma Sans Souci prima dai bagnini e in seguito dagli operatori della Cri di Castiglione della pescaia.

La donna è stata trasferita in Pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrerebbero gravi.