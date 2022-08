PORTO SANTO STEFANO – Ha dominato la corsa dall’inizio alla fine sino alla vittoria finale. Grande gara al palio dell’Argentario per il rione Pilarella che bissa il successo del 2019.

Dopo due anni di stop quella di Ferragosto è stata una grande festa a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

È stata l’atleta portercolese Ambra Sabatini a estrarre i gavitelli, ossia le corsie sorteggiate e assegnate ai quatto rioni.

Con la vittoria 2022 Pilarella arriva a quota 26, confermandosi il rione più vittorioso di sempre. Se dovesse conquistare anche il palio 2023, con tre vittorie di fila porterebbe a casa anche la coppa d’oro che Pilarella, nonostante i molti successi, non ha mai vinto.

Pilarella è partito in testa e ci si è mantenuto sino alla fine. Nonostante questo il palio non è stato assegnato subito, ma è stato necessario rivedere la registrazione della gara visto che il rione Valle ha affermato che , tra gli 800 e i 1200 metri, un’imbarcazione avrebbe coperto la boa traendo in inganno il timoniere che ha dovuto fare una curva danneggiando al gara e pregiudicando il risultato.

guarda tutte le foto 9



Pilarella vince il palio dell’Argentario

Il palio, con la immancabile telecronaca di Paolo Mastracca, si è svolto per la prima volta sotto una pioggia battente che è iniziata al momento dello sparo d’inizio.

La classifica di arrivo: Pilarella, Croce, Fortezza, Valle.