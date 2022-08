Muore dopo il malore in mare. Inutili i soccorsi

PORTO ERCOLE – Hanno provato a rianimare a lungo, ma non c’è stato niente da fare.

Un uomo di 69 nanni è morto questa mattina poco dopo mezzogiorno a Porto Ercole nel Comune di Monte Argentario, in località Riva del Marchese (via Litoranea) a causa di un malore in mare. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un turista, residente a Padova.

Il personale sanitario del 118 ha immediatamente portato a riva il corpo applicando tutte le manovre di rianimazione, purtroppo senza successo.

Sul posto è intervenuta l’automedica di Orbetello, la Croce Rossa di Orbetello ed è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2. Inoltre è intervenuta la Capitaneria di Porto.