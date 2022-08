Coronavirus, 21 nuovi casi in Maremma: da 9 mesi non erano così pochi. Stabili i ricoveri

GROSSETO – Sono 21 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 39) su 174 tamponi (ieri 156). Era da nove mesi (15 novembre 2021) che non si contava un numero così basso di nuovi positivi. E’ vero che anche il numero di tamponi processati è basso, come accade dopo i giorni di festa, ma il tasso di positività è in discesa e si dimezza rispetto a ieri, passando dal 25% al 12,1%. Era dal 10 giugno che non si registrava un tasso di positività più basso di quello di oggi.

Su leggermente i positivi: sono 3.191 coloro che hanno il virus in questo momento in Maremma (ieri 3.172). 34 le guarigioni in 24 ore (ieri 31).

Stabili i ricoveri: sono 17 le persone ricoverate all’Ospedale Misericordia di Grosseto per Covid (come ieri), una delle quali in terapia intensiva (come ieri).

I DATI DI OGGI

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 15/08/2022 alle ore 24 del 15/08/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 315 38 1.817 29 Grosseto 174 21 3.191 34 Siena 228 19 1.469 37 Asl TSE 717 78 6477 100

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 3 5 2 16 8 3 1 Grosseto 4 3 5 5 2 1 1 Siena – 2 2 5 8 2 – ASL TSE 7 10 9 26 18 6 2

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 2 TI San Donato Arezzo 4 Degenza Covid Misericordia Grosseto 16 TI Misericordia Grosseto 1

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Follonica 1 Grosseto 13 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 3 Orbetello 2 Sorano 1

Decessi