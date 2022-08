Assistenza pediatrica: variazioni in tre comuni. Tutte le info

GROSSETO – L’Asl Toscana sud est informa che dall’1 settembre ci saranno delle variazioni per quanto riguarda l’assistenza pediatrica in Provincia di Grosseto.

La dottoressa Giuseppina Chiaravalloti non effettuerà più ambulatorio nei comuni di Castiglione della Pescaia e di Scansano; svolgerà la propria attività solamente nell’ambulatorio posto nel comune di Grosseto.

Cesserà l’attività la dottoressa Lisa Scarselli, i suoi assistiti dovranno effettuare una nuova scelta tra i pediatri presenti nell’ambito territoriale composto dai comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Scansano.

Infine entra in servizio con ambulatorio nel Castiglione della Pescaia una nuova pediatra: la dottoressa Giorgia Inchingolo. Per poter scegliere la nuova pediatra è necessario effettuare la scelta con le consuete modalità e gli orari degli ambulatori potranno variare in funzione delle scelte che saranno effettuate dai genitori a partire dall’1 settembre.

Per tutti coloro che vogliono compiere una nuova scelta, l’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia; https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia

Ecco le possibilità per compiere la scelta del proprio medico.

– Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria, ai link: https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)

– https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute

oppure:

– compilando il modulo online presente nella pagina: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra

– tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche 14-15.