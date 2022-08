Follonica Gavorrano in crescita, archiviato con successo il test contro il Gubbio

BAGNO DI GAVORRANO – Altro test di livello per il Follonica Gavorrano, impegnato nell’allenamento congiunto sul terreno di gioco del Gubbio, che milita nel campionato di serie C. Alla fine è 3-1 per i padroni di casa, nonostante il vantaggio iniziale dei biancorossoblù grazie al gol di Barlettani, servito da Marcheggiani.

“È stato un buon test, positivo nonostante il risultato – ha detto mister Bonura – Soprattutto nel primo tempo mi è piaciuta la squadra, abbiamo anche creato, quindi sono molto contento. I gol che abbiamo preso erano più che altro su situazioni individuali, che in questo momento ci stanno. Magari qualche errore di gioventù e di lucidità che in questa fase della preparazione viene un po’ a mancare, dovuta anche all’intensa settimana di lavoro che abbiamo passato. Mettiamoci anche che loro erano alla settima amichevole e noi solo alla terza, un po’ di stanchezza ci stava. Stiamo procedendo bene e devo dire che rispetto a Seravezza abbiamo fatto molto meglio. Con oggi finisce la prima parte di preparazione, si riprende mercoledì a lavorare preparando le prossime amichevoli, per poi iniziare a testare gli impegni ufficiali con la coppa il 28. Bisogna cercare di arrivare al meglio, anche se in questo momento la condizione non è ottimale, cosa normalissima. Ma per quanto fatto oggi sono soddisfatto”.

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Semeraro, Bonini, Redolfi, Portanova, Pecoraro, Morelli, Artistico, Francofonte, Tazzer. A disposizione: Bontà, Bulevardi, Signorini, Ruggeri, Arena, Treppiedi, Spina, Meneghetti. All. Piero Braglia.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura, Del Rosso, Origlio, Khribech, Lorusso, Pandimiglio, Barlettani, Diana, Ampollini, Marcheggiani. A disposizione: Turini, Sandri, Menghi, Mugelli, Kanoute, Battistelli, Cerrato, Giunta, Discepolo. All. Bonura.

RETI: 11′ Barlettani, 30′ Corsinelli, 35′ Artistico, 42′ Francofonte.