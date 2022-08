Coronavirus: 39 i nuovi positivi in Maremma. 31 i guariti

GROSSETO – Sono 39 le persone positive al Coronavirus in Maremma secondo quanto emerso dagli ultimi tamponi fatti (156). In totale in questo momento i positivi sono 3.172 (ad Arezzo 1.806, a Siena 1.462). 31 i guariti.

16 le persone ricoverate in degenza Covid, uno in terapia intensiva.

I nuovi positivi sono: uno ad Arcidosso, uno a Castiglione della Pescaia, 29 a Grosseto, uno a Magliano in Toscana, due a Monte Argentario, uno a Orbetello, Roccalbegna, Santa Fiora e Scansano.

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 14/08/2022 alle ore 24 del 14/08/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 288 32 1.806 59 Grosseto 156 39 3.172 31 Siena 209 38 1.462 49 Asl TSE 653 109 6440 139

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 5 1 5 10 7 2 2 Grosseto 3 5 4 13 9 5 – Siena 5 6 8 8 6 2 3 ASL TSE 13 12 17 31 22 9 5

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 1 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 16 TI Misericordia Grosseto 1

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 1 Castiglione Della Pescaia 1 Civitella Paganico 1 Grosseto 29 Magliano In Toscana 1 Monte Argentario 2 Orbetello 1 Roccalbegna 1 Santa Fiora 1 Scansano 1