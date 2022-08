BEST in Maremma 2022: LA FINALE. E tu, hai votato? Ecco come fare

GROSSETO – Dall’1 e fino al 31 agosto sono aperte le votazioni per le finali Best in Maremma 2022, l’iniziativa de Il Giunco.net volta ad eleggere il miglior stabilimento balneare, il miglior ristorante, la migliore pizzeria e la migliore gelateria della Maremma e della Val di Cornia. Gli elettori? Voi, come sempre.

Le prime dieci attività (di più in caso di pareggio) delle quattro categorie si stanno sfidando in una competizione all’ultimo voto. Al momento hanno espresso la propria preferenza più di 1.500 lettori.

L’1 settembre Il Giunco.net proclamerà i vincitori, uno per ogni categoria, a cui andrà il riconoscimento di “BEST in Maremma”, che sarà consegnato successivamente durante uno degli eventi pubblici che saranno appositamente organizzati da IlGiunco.net.

Ecco le quattro finali, clicca nella categoria che di interessa e poi vota: