Beach Bocce, i campioni italiani Del Gatto e Mattiacci in finale

PRINCIPINA A MARE – Seconda tappa maremmana per Beach Bocce, la specialità da spiaggia di Federazione Italiana Bocce. Domenica 14 agosto i protagonisti si sono ritrovati al Bagno Medusa di Principina a Mare dove 12 coppie si sono affrontate con l’obiettivo di vincere la tappa e giocarsi il posto alle finali nazionali spareggiando contro Silvano Rossi e Riccardo Marraghini, trionfatori della tappa del Bagno Nettuno della settimana precedente.

La gara si è giocata con la formula a terzine sui campi allestiti al Bagno Medusa dal Circolo Bocciofilo Grossetano, alla presenza del Presidente Pasquale De Filippo, sotto la direzione di gara del signor Gabriele Francardi e del coordinatore societario Beach Bocce Alfredo Zanni.

La tappa è stata vinta dai campioni d’Italia uscenti, i marchigiani Luciano Del Gatto e Andrea Mattiacci, che, nella suggestiva cornice di un bel tramonto maremmano, hanno poi avuto la meglio anche sugli aretini Rossi e Marraghini, qualificandosi per le finali nazionali in programma a metà settembre sulla costa adriatica. Per Mattiacci e Del Gatto Grosseto è ancora una volta dolce: proprio sulle spiagge maremmane nel 2021 conquistarono il titolo nazionale.

Beach Bocce prosegue a Grosseto con le tappe dei Bagni Pineta (sabato 20 agosto) e Moby Dick (domenica 21), ad Arezzo con le prove al Bocciodromo Comunale (giovedì 18 e sabato 20) e a Torre del Lago (domenica 21).