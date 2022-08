CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Sono ormai anni che a Castiglione della Pescaia, in via Montebianco, sulla terrazza panoramica con paesaggio di rara bellezza, meta giornaliera di turisti, staziona un’automobile abbandonata» a segnalare la cosa una lettrice.

«L’auto, ormai in condizioni disastrose, è finita anche in mezzo alla strada con un evidente disagio e pericolo per gli automobilisti e i pedoni».