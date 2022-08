Tripicchio e Rotondo fermano l’Imolese, buon allenamento e tanti cambi per il Grosseto

ROSELLE – Prosegue con l’allenamento congiunto con l’Imolese 1919 la seconda fase del ritiro del Grosseto calcio, a Castel del Rio. Ancora spunti positivi e due reti contro il team emiliano, formazione di Lega Pro. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0 a 0; al 14′ mister Silva sostituisce Aleksic con Cesaroni. A inizio ripresa equilibri spezzati: al 7′ Tripicchio porta in vantaggio i biancorossi.

Girandola di sostituzioni per il Grosseto: all’11’ Cauterucci per Luzzetti e Tiberi per Crivellaro. Al 18′ Fabri per Tripicchio. Panza prende il posto di Scognamiglio al 20′; otto minuti dopo, Rotondo per Cesaroni e al 31′ Veronesi per De Vito. Segue al 35′ Martino per Bramati e al 38′ Columbu per Scaffidi e Kokeri per Frabotta. Proprio al 38′ arriva il raddoppio unionista con il giovane Rotondo. Al 41′ Di Bonito per Gil De Oliveira, portiere in prova entrato a inizio secondo tempo per Plitko (foto Us Grosseto).

La formazione del Grosseto: Plitko, Frabotta, Luzzetti, Battistoni, Scognamiglio, De Vito, Crivellaro, Scaffidi, Aleksic, Bramati, Tripicchio. A disposizione: Di Bonito, Panza, Tiberi, Veronesi, Cauterucci, Kokeri, Columbu, Rotondo, Fabri, Cesaroni, Martino, De Oliveira.

La formazione dell’Imolese: Adorni, Cerretti, Diari, Zagnoni, Zanon, Annan, Lombardi, Faggi, Dopico, Bensaja, Pagliuca. A disposizione: Manzari, Fort, Agyemang, Capozzi, Costa, Fonseca, Scremin, Selleri.