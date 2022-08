Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (13 agosto)

Ascolta “Le NEWS da non perdere in Maremma – Sabato 13 agosto 2022” su Spreaker.

GROSSETO –

Ventitresima puntata del nuovo podcast de IlGiunco.net dedicato alle news da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l’edizione di sabato 13 agosto.

In apertura parliamo di cronaca con l’incubo incendi che anche in questa settimana hanno colpito diverse zone della Maremma. Da segnalare il rogo che ha interessato la zona artigianale delle Basse di Caldana, nel comune di Gavorrano, mercoledì scorso. Nell’incendio è andato distrutto un capannone ed è stato danneggiato anche l’edificio dell’ex scuola materna. Le fiamme hanno anche minacciato la casa di riposo per anziani intitolata alla memoria di Mario Maiani. L’incendio infatti ha causato l’interruzione della linea elettrica e per garantire sicurezza agli ospiti della casa di riposo è stato installato temporaneamente un gruppo elettrogeno. Durante le operazioni di spegnimento e bonifico è intervenuto anche l’elicottero del servizio anticendio della Regione Toscana. A terra invece sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della Vab.

E questa estate 2022 sarà ricordata anche per l’anomala situazione che riguarda Orbetello: la cittadina lagunare è da diversi gironi invasa da migliaia di moscerini che creano disagi a residenti e turisti. A subire le conseguenze soprattutto i ristoratori che in queste sere d’agosto hanno dovuto anticipare le chiusure. Il Comune in accordo con la Asl ha predisposto diverse campagna di disinfestazione, ma il problema, per ora, sembra non essere stato risolto. Questo ha dato vita anche a polemiche e ad uno scontro politico tra maggioranza e opposizione.

E questa è stata anche la settimana dei festeggiamenti di San Lorenzo patrono di Grosseto, che hanno visto tra l’altro la consegna sul palco di piazza Dante del Grifone d’Oro ad Ambra Sabatini, la campionessa paralimpica, medaglia d’oro nei cento metri a Tokyo. E proprio alla storia di Ambra è dedicata una puntata speciale del podcast “Impronte digitali”, prodotto da IlGiunco.net e firmato da Jule Busch. Sentiamone un estratto.

E in questi giorni sono tante le manifestazioni che arricchiscono il panorama culturale della provincia di Grosseto. Tra questa una delle più importanti è il Salto della Contessa a Gavorrano, dove a causa della pandemia mancava da due anni. E tra gli eventi che sono tornati dopo lo stop imposto dal covid anche le manifestazioni dedicate all’enogastronomia. Tra tutte Calici di Stelle nella notte di San Lorenzo. Noi siamo andati a Pitigliano per seguire una delle edizioni più riuscite nel nostro territorio. Sentiamo le parole dell’assessore al turismo Claudia Elmi.

Torniamo a parlare di BEST in Maremma, il contest del Giunco.net che premia le eccellenze del nostro territorio. L’edizione 2022 ha già coinvolto centinaia di lettori che hanno scelto i finalisti per le quattro categorie del contest: stabilimenti balneari, ristoranti, pizzerie e gelaterie.

Su IlGiunco.net trovate le schede di voto per scegliere i migliori in ogni categoria. Per votare c’è tempo fino al 31 agosto.

Prima di chiudere vi ricordiamo che oggi sulle nostre pagine potete trovare la rubrica TuttoWeekend con tutti gli eventi di questo fine settimana in Maremma.