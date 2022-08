Incidente alle porte di Capalbio: un’auto fuori strada. Traffico rallentato

CAPALBIO – Tre automobili coinvolte nell’incidente avvenuto poco fa sulla strada provinciale che collega Capalbio paese alla strada statale Aurelia, all’altezza del bivio di Torre Palazzi.

Uno dei mezzi coinvolti nello scontro è finito fuori strada ma, dalle prime informazioni, sembra che non ci siano feriti.

Sul posto per rilevare l’incidente e regolare il traffico è intervenuta la polizia municipale di Capalbio. Al momento è stato istituito un senso unico alternato da e per il centro storico in attesa che i mezzi vengano rimossi dalla strada.