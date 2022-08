Coronavirus: in Maremma 102 nuovi positivi. C’è una terapia intensiva in più

GROSSETO – Sono 102 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 106) su 589 tamponi (ieri 647). Sale il tasso di positività, che passa dal 16,4% di ieri al 17,3% di oggi.

Si alza leggermente il numero dei positivi: sono 3.190 coloro che hanno il virus in questo momento in Maremma (ieri 3.188). 97 le guarigioni in 24 ore (ieri 102).

Un ricovero in meno, ma si alza la terapia intensiva: sono 17 le persone ricoverate all’Ospedale Misericordia di Grosseto per Covid (ieri 18), due delle quali in terapia intensiva (ieri uno).

I DATI DI OGGI

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 12/08/2022 alle ore 24 del 12/08/2022

Report Grosseto 13 agosto

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 777 93 1.859 246 Grosseto 589 102 3.190 97 Siena 632 97 1.473 111 Asl TSE 1998 292 6522 454

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 6 6 10 23 31 10 7 Grosseto 12 13 24 26 16 9 2 Siena 4 9 21 26 29 8 – ASL TSE 22 28 55 75 76 27 9

Ricoveri con sintomatologia Covid