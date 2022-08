Bici ritrovata: «Grazia anche alla Municipale che è intervenuta dopo il furto»

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 13 agosto 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Storia a lieto fine per la proprietaria della bici rubata qualche giorno fa a Grosseto e ritrovata poi dalla Polizia. Un lieto fine a cui ha contribuito anche la Polizia Municipale con i suoi agenti che sono intervenuti immediatamente dopo il furto.

«Sono la titolare della bicicletta che ha ritrovato la Polizia - ci ha scritto alla redazione Antonella Rossini - che mi era stata rubata sotto i miei occhi davanti il mio negozio di parrucchiera situato in via Giulio Cesare, il giorno 11 agosto».

«Poco dopo il furto passò una pattuglia dei vigili urbani di normale controllo che si attivarono subito facendo ricerca nelle vie circostanze con esito negativo e ritornarono sul posto per prendere la vecchia bici che mi aveva lasciato il ladro; insieme a loro facemmo la denuncia del furto e per questo vorrei ringraziare la pattuglia dei vigili urbani di Grosseto e soprattutto l’assistente scelto di Erika Di Loreto».