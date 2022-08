Affitti in nero: 110 mila euro non dichiarati. La scopre la Finanza

GROSSETO – Significativa l’attività della Guardia di Finanza della provincia di Grosseto. Un’attività meno “visibile” e più discreta, l’attività di contrasto agli affitti in nero: oltre 50 i controlli in corso in tutta la provincia, molto gettonate Follonica, Castiglione della Pescaia, Argentario e Giglio,. ed i target in fase di approfondimenti.

Emerge in particolare una cittadina olandese che ha omesso di dichiarare al fisco italiano, per redditi qui prodotti, oltre 110.000 euro.

Le attività proseguiranno fino alla fine della stagione estiva per garantire ancora i tanti turisti che stanno arrivando in Maremma, tutelare le attività economiche regolari ed evitare che il territorio possa essere oggetto di infiltrazioni criminali.