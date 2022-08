Trasporti, Confartigianato: «Prorogate le misure per ridurre il prezzo del carburante»

GROSSETO – «Con l’approvazione del decreto aiuti-bis, il Governo ha deciso di prorogare fino al 20 settembre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti» a dirlo Confartigianato Trasporti.

La scadenza del provvedimento, che prevede il taglio di 30 centesimi al litro per benzina e diesel e di 10 centesimi per il Gpl, precedentemente fissata fino al 21 agosto, si estende quindi fino al 20 settembre.

Confermate anche l’aliquota di accisa a zero e l’aliquota Iva al 5% per il gas metano. Il Governo per la copertura di tale provvedimento ha stanziato circa 900 milioni di euro.

Per maggiori informazioni contattare Gianluigi Ferrara, responsabile del settore trasporti di Confartigianato Imprese Grosseto 0564 419606 gianluigi.ferrara@artigianigr.it.