Coronavirus: 106 nuovi casi e 102 guariti. Stabili i positivi. Tre ricoveri in meno, 18 in totale

GROSSETO – Sono 106 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 100) su 647 tamponi (ieri 497). Cala il tasso di positività, che passa dal 20,1% di ieri al 16,4% di oggi.

Stabili i positivi: sono 3.188 coloro che hanno il virus in questo momento in Maremma (come ieri). 102 le guarigioni in 24 ore (ieri 78).

Tre ricoveri in meno: sono 18 le persone ricoverate all’Ospedale Misericordia di Grosseto per Covid (ieri 21), una delle quali in terapia intensiva (come ieri).

I DATI DI OGGI

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 11/08/2022 alle ore 24 del 11/08/2022

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 913 119 1.890 348 Grosseto 647 106 3.188 102 Siena 827 78 1.503 132 Asl TSE 2387 303 6581 582

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 11 16 15 31 29 7 10 Grosseto 6 9 20 32 24 12 3 Siena 3 12 9 25 20 8 1 ASL TSE 20 37 44 88 73 27 14

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 2 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 17 TI Misericordia Grosseto 1

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 3 Campagnatico 1 Capalbio 1 Castel Del Piano 5 Castiglione Della Pescaia 2 Cinigiano 2 Civitella Paganico 1 Follonica 10 Gavorrano 4 Grosseto 41 Magliano In Toscana 3 Manciano 5 Massa Marittima 1 Monte Argentario 9 Orbetello 5 Pitigliano 1 Roccastrada 3 Santa Fiora 2 Scansano 6 Sorano 1

Decessi