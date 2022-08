Aperti a Ferragosto: ecco i supermercati dove sarà possibile fare la spesa

GROSSETO – A Ferragosto qualcuno farà l’orario spezzato, ma a Grosseto la maggior parte dei supermercati resteranno aperti tutto il giorno.

La Coop del centro commerciale Maremà farà orario 9-20.30 (orario del centro commerciale, https://www.unicooptirreno.it/).

Orario continuato anche per i negozi Conad (www.conad.it/) dell’Aurelia Antica, via Senegal, via Clodia e via Scansanese.

Aperti tutto il giorno i negozi Carrefour (https://www.etruriaretail.it/), così come i supermercati Lidl (8.30-20.30, https://www.lidl.it/), la Pam di via del Sabotino (https://www.pampanorama.it/) e l’MD di via Aurelia Nord (8-20.30, https://www.mdspa.it/).

Il supermercato Emi di via Aurelia Nord (www.emisupermercati.it/) per il 15 agosto farà orario spezzato, dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, così come il negozio Penny Market di via Aurelia Nord (9-13.30, 16.30-20.30, https://www.penny.it/). Mezza giornata invece per il Penny Market di via Roccastrada, aperto dalle 8.30 alle 14.

Se volete segnalarci orari e aperture di supermercati e centri commerciali anche nel resto della provincia inviate tutto a redazione@ilgiunco.net