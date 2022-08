TuttoSagre in Maremma: dai pici ai calamari, ecco gli appuntamenti gastronomici dell’estate

GROSSETO – Torna anche quest’estate l’appuntamento con una delle rubriche più amate della nostra testata giornalistica, il TuttoSagre.

Un appuntamento molto amato dai nostri lettori perché molto importanti sono gli appuntamenti gastronomici che servono spesso a mantenere viva la memoria di piatti tipici, oltre a sostenere società sportive e associazioni.

L’invito è a tutti gli organizzatori a segnalarci la sagra del vostro paese inviando una mail a redazione@ilgiunco.net, indicando un numero di telefono per essere ricontattati, o mandando un whatsapp al numero 3345212000.

A MARINA DI GROSSETO LA FESTA DELLO SPORT E DEL TORTELLO

Dall’1 luglio torna la Festa dello Sport e del Tortello tutti i fine settimana del mese di luglio e dall’1 al 16 agosto al campo sportivo Il Cristo a Marina di Grosseto. Tutte le informazioni a questo LINK.

A SANT’ANDREA LA SAGRA DEL BACCALA’

Una festa storica che torna ogni estate: la Sagra del Baccalà a Sant’Andrea (Magliano in Toscana) si terrà dal 29 luglio al 7 agosto e dal 9 al 18 agosto. Tutte le informazioni a questo LINK.

A MARSILIANA LA SAGRA DEI PICI… E DELLO ZAFFERANO

Al campo sportivo di Marsiliana (Manciano) appuntamento dal 6 al 13 agosto con la quinta Sagra dei pici, e dal 14 al 21 agosto con la Sagra dei pici e dello zafferano (purissimo di Maremma). Tutte le informazioni a questo LINK.

A FONTEBLANDA LA SAGRA DEI MOLLUSCHI E DEI CROSTACEI E LA SAGRA DEL CACCIUCCO

Doppio appuntamento agli impianti sportivi di Fonteblanda (Orbetello): dall’11 al 14 agosto Sagra dei molluschi e dei crostacei, e dal 16 al 25 agosto Sagra del cacciucco. Tutte le informazioni qui.

A CASTIGLIONE LA SAGRA DEI TORTELLI E DEI CALAMARI

Torna la tradizione festa dello sport, l’EcoFesta, organizzata dall’Hockey Club Castiglione, divisa in due fine settimana: dall’11 al 14 e dal 18 al 21 agosto. Tutte le informazioni qui.

A BAGNO DI GAVORRANO LA FESTA DELL’UNITA’

Dall’11 al 14 agosto, alla Casa del popolo di Bagno di Gavorrano, torna la Festa dell’unità. Quattro giorni di dibattiti, musica e prodotti tipici. Apertura stand ore 19.30. Tutte le informazioni a questo LINK.

A VALPIANA LA SAGRA DEL TORTELLO

A Valpiana (Massa Marittima) c’è la Sagra del tortello dal 12 al 21 agosto.

A SEGGIANO LA SAGRA DEL PICIO

È di nuovo festa a Seggiano con la storica Sagra del Picio che quest’anno allieterà i palati dal 12 al 16 agosto. La manifestazione enogastronomica si svolgerà nel cuore del paese, nello spazio adiacente alla scuola primaria. Tutte le informazioni qui.

A MARSILIANA LA SAGRA DEL CACCIATORE

Al campo sportivo di Marsiliana (Manciano), dal 22 al 28 agosto, arriva la prima Sagra del cacciatore. Protagoniste le specialità di cacciagione e i piatti tipici locali. Qui tutte le informazioni.

A MARRUCHETI LA SAGRA DEL TORTELLO E DELLA ZUPPA DI FUNGHI

Dopo due anni torna la Sagra di Marrucheti. Appuntamento da mercoledì 24 agosto a domenica 28 agosto.

QUESTA SETTIMANA…

Arcidosso

• Street food festival in via Tibet ad Arcidosso dall’11 al 15 agosto. Per info 3314663757.

Castell’Azzara

• Appuntamento sabato 13 agosto con Selvena alkolica al Parco verde di Selvena. Apertura stand gastronomico ore 19.30. Alle 21.30 musica dal vivo, a mezzanotte djset.

Castiglione della pescaia

• Al palazzetto dello sport in località Casa mora, dall’11 al 14 agosto e dal 19 al 21 agosto c’è Tortelli e calamari in ecofesta. Apertura stand gastronomici ore 19, serate danzanti con musica dal vivo.

Follonica

• Dal 23 al 29 luglio e dal 6 al 12 agosto a Follonica (via Litoranea, pineta zona palazzi rossi) c’è la Sagra del picio, della donzella e della rostinciana. Apertura stand gastronomici ore 19.30. Per informazioni: 3471713652.

Gavorrano

• Dall’11 al 14 agosto, alla Casa del popolo di Bagno di Gavorrano, torna la Festa dell’unità. Quattro giorni di dibattiti, musica e prodotti tipici. Apertura stand ore 19.30.

• Dal 10 al 15 agosto torna la Festa di mezz’agosto a Caldana. Durante le serate della festa saranno anche aperte le cantine con gli artigiani di Caldana per esposizioni e degustazioni.

Grosseto

• Dall’1 luglio torna la Sagra del tortello tutti i fine settimana del mese di luglio e dall’1 al 16 agosto al campo sportivo Il Cristo a Marina di Grosseto.

• Dal 12 al 28 agosto torna la Festa della Carne maremmana al campo sportivo di Alberese. Per info e prenotazioni Tel. 3317619997.

• Appuntamento al campo sportivo di Batignano sabato 13 agosto con la Festa Ati Batignano. Informazioni al 338.4519970 – 347.8878834.

Magliano in Toscana

• La Sagra del Baccalà a Sant’Andrea (Magliano in Toscana) si terrà dal 29 luglio al 7 agosto e dal 9 al 18 agosto

Manciano

• Al campo sportivo di Marsiliana (Manciano) appuntamento dal 6 al 13 agosto con la quinta Sagra dei pici, e dal 14 al 21 agosto con la Sagra dei pici e dello zafferano.

• Dal 12 al 14 agosto Festa della birra a San Martino sul fiora. Apertura stand gastronomici ore 20, dalle 22 musica dal vivo.

Massa Marittima

• A Valpiana (Massa Marittima) c’è la Sagra del tortello dal 12 al 21 agosto.

• Il 13, 14 e 15 agosto a Prata c’è la Sagra partigiana. Appuntamento tutti i giorni a pranzo e cena al campo sportivo. Info 3333542250 – 3771537129.

Orbetello

• Doppio appuntamento agli impianti sportivi di Fonteblanda (Orbetello): dall’11 al 14 agosto Sagra dei molluschi e dei crostacei, e dal 16 al 25 agosto Sagra del cacciucco.

• Appuntamento ad Albinia con la 50esima Sagra della grigliata dal 5 al 14 agosto. Apertura stand gastronomico ore 19.30. Tutte le sere ballo con musica dal vivo.

Roccalbegna

• Dal 13 al 15 agosto torna la Sagra del biscotto salato. Stand gastronomici aperti sia a pranzo che a cena, incontri e musica dal vivo.

Santa Fiora

• Sagra dell’acquacotta allo stadio comunale di Santa Fiora. Stand gastronomico aperto a cena il 12 agosto; a pranzo e cena il 13, 14 e 15 agosto; a colazione, pranzo e cena il 16 agosto; a cena il 17, 18 e 19 agosto; a pranzo e cena il 20 agosto; a pranzo il 21 agosto.

• Sagra della cipolla alla Selva. Appuntamento il 13 ed il 14 agosto dalle 19.30 e il 15 con il pranzo di ferragosto dalle 13. Info e prenotazioni 3336333687.

Scansano

• Festa della birra a Scansano, in piazzale delle Cascine, il 13 ed il 14 agosto. Apertura stand gastronomici ore 18, 19.30 aperitivo djset, 21.30 live music e dalle 24 djset.

Seggiano

• Sagra del picio a Seggiano dal 13 al 16 agosto. Info 3470371780 – 3713307764.

• A Pescina la 33esima Sagra della Scottiglia. Appuntamento dal 10 al 14 agosto. La manifestazione si svolge al coperto.

NELLE PROSSIME SETTIMANE…

Arcidosso

• 13esima edizione della Sagra della Panzanella dal 25 al 28 agosto.

Campagnatico

• Dopo due anni torna la Sagra di Marrucheti. Appuntamento da mercoledì 24 agosto a domenica 28 agosto.

Civitella Paganico

• 55esima Sagra della salsiccia a Pari il 10 e l’11 settembre.

Magliano in Toscana

• Dopo due anni a Magliano in Toscana torna Vinellando. 28 aziende produttrici faranno degustare il loro Morellino di Scansano e non solo. 19 etichette dell’annata 2020 saranno presenti nel 21esimo Concorso dei “Migliori Morellino di Scansano ” ed il “Morellino più tipico”.

Manciano

• Al campo sportivo di Marsiliana, dal 22 al 28 agosto, arriva la prima Sagra del cacciatore. Protagoniste le specialità di cacciagione e i piatti tipici locali.

Orbetello

• Appuntamento ad Albinia con la Sagra del pesce povero dal 16 al 19 agosto. Apertura stand gastronomico ore 19.30. Tutte le sere ballo con musica dal vivo.

Scansano

• Torna la Festa dell’uva a Scansano il 16, 17 e 18 settembre.