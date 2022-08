Trofeo Bagno di Gavorrano, successo di presenze e vittorie in grande di Finocchi e Costa

BAGNO DI GAVORRANO – Alessio Finocchi e Massimo Costa due arrivi a braccia alzate al Trofeo Bagno di Gavorrano gara di ciclismo amatoriale che si è svolta a Bagno di Gavorrano Mercoledì pomeriggio. La manifestazione è stata organizzata dal Marathon Bike e Avis Grosseto, con il patrocinio del Comune di Gavorrano, Provincia di Grosseto, sotto l’egida della Uisp, supportata alla Banca Tema, e dalla ditta Team Sicurezza di Daniele Bambagioni.

Un successo di partecipazione davvero importante, che ha costretto gli organizzatori a predisporre due partenze. Infatti, nonostante fosse una giornata infrasettimanale con un caldo ancora opprimente si sono presentati alla partenza ben 96 corridori di livello assoluto degli oltre 100 iscritti. Nella prima partenza la voce da padrone l’ha fatta la squadra della Stefan che ha piazzato Alessio Finocchi nel gradino più alto del podio e Roberto Benedetti in quarta posizione. Partenza pirotecnica con scatti e contro scatti per trovare l’azione giusta che si verificava al terzo dei sette giri in programma per un totale di 70 chilometri. Il tutto dopo l’abitato della frazione di Filare, quando dal gruppo si avvantaggiavano in undici corridori con ben quattro della Stefan. A circa due giri dal termine, dopo un allungo di Alessio Finocchi, al comando rimanevano in cinque con dentro anche Marco Giacomi del Team Marathon Bike con il gruppetto che arrivava a giocarsi la corsa in volata. Come si diceva gran lavoro di squadra della Stefan con Benedetti che apriva la strada a Finocchi con un allungo all’ultimo chilometro. L’atleta nativo di Montevarchi bruciava sul traguardo Alexandru Gradinaru del Team Massinelli e Marco Giacomi ancora una volta beffato da un gioco di squadra avversario che non gli lasciava scampo. Per il portacolori del Team Marathon Bike ancora un podio importante e una vittoria di categoria da mettere in bacheca, dopo aver vinto quest’anno il Trittico di Maremma e il titolo Italiano Uisp.

Nella seconda partenza gara abbastanza controllata con allunghi subito chiusi sino a tre giri dalla fine dopo un allungo di Massimiliano Lelli, in contropiede andavano via in quattro: il vincitore Massimo Costa, Stefano Colagè, Riccardo Salani e Fabio Alberi. Volata quindi ristretta sullo strappo della salita di Filare di Gavorrano con Massimo Costa della società Master Bike Lazio, che aveva la meglio su Stefano Colagè della Bike Emotion. Al terzo posto Riccardo Salani tesserato per la Promotech. Questi i vincitori di categoria: Lorenzo Sbrana, Diego Giuntoli, Sergio Zaottini, Marco Giacomi, Riccardo Salani, Stefano Colagè, Emanuele Ceccarelli e Sibille Ederman.