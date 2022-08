ROSIA – Un incidente avvenuto pochi minuti fa sulla Grosseto Siena in direzione nord, in prossimità della rotatoria di Rosia, sta provocando una serie di rallentamenti in entrmai i sensi di marcia.

Nel tamponamento sarebbero coinvolti due mezzi. Nella zona si sono formate colonne di auto sia in direzione sud che in direzione nord.

Si raccomanda di procedere con prudenza. Le auto in questo momento stanno procedendo a senso unico alternato.