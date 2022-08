Pd: «Sbloccate risorse per servizi e opere pubbliche. Nuovi progetti in cantiere per la città»

FOLLONICA – “In occasione del consiglio comunale sono stati affrontati temi importanti che guardano sia al presente che al futuro della nostra città”, il gruppo consiliare Pd commenta l’ultima seduta del consiglio follonichese.

“Con le delibere approvate – spiegano i consiglieri dem – sono stati sbloccati attraverso la variazione di Bilancio più di 1 milione e 400 mila euro da destinare a servizi che si riverseranno sulla città, riguardanti sia gli istituti comprensivi, che il miglioramento dei servizi di gestione delle politiche energetiche, ma anche attività di spettacolo ed intrattenimento cittadino oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, solo per citare alcuni esempi”.

“Ma il dato significativo da registrare riguarda le risorse utilizzate per sbloccare le opere pubbliche che rischiavano di fermarsi a causa degli aumenti delle materie prime e per gli adeguamenti derivanti dal decreto aiuti; nonostante ciò si riesce a compensare ed a dare certezza agli interventi, lasciando inalterate le opere presenti nel nostro piano; come l’importante investimento su Senzuno, la scuola di via Palermo ottenuti dal PNRR, fino alle realizzazione delle nuove reti fognarie, ai lavori sulle scuole, la riqualificazione dell’ex depuratore”.

“Proprio a causa degli aumenti, il rischio sarebbe stato quello di scegliere determinate priorità lasciando indietro altre opere ma grazie al lavoro svolto dagli uffici e anche alla capacità di programmazione della nostra amministrazione il piano risulta inalterato in ogni sua parte. Le risorse mosse provengono da un’accurata gestione del bilancio, risorse che sono state accantonate in sede di consuntivo prevedendo anzi tempo che con questa situazione i costi sarebbero potuti aumentare”.

“La nostra attività continua senza sosta per cercare di cogliere nuove opportunità attraverso i fondi nazionali ed europei approvando uno schema di convenzione per la partecipazione al bando delle Green communities per lo sviluppo sostenibile in modo fattivo della nostra comunità con progetti da far finanziare attraverso il PNRR. Questa proposta, presentata in partecipazione con i Comuni dell’Unione dei Comuni delle colline metallifere e con il Tuscan Mining Geopark, prevede l’intenzione di partecipare ad un finanziamento PNRR attraverso alcuni progetti “Green” di particolare importanza per il territorio comunale, riferiti alla salvaguardia e valorizzazione degli ambienti fluviali ed al collegamento con mobilità slow con il Parco di Montioni ed i paesi dell’interno. In particolare la progettualità legata al Parco fluviale della Gora della Ferriere prevede una valorizzazione che permetta sia di tutelare un fragile ecosistema ma anche di creare un corridoio ecologico dal mare verso l’interno; per realizzare questo progetto si fa ricorso all’utilizzo dell’acqua reflua del depuratore da parte delle aziende della Piana di Scarlino, in modo che soprattutto d’estate l’acqua della Gora, non intercettata per fini industriali, possa giungere alla Foce mantenendo vita e biodiversità lungo tutto il suo corso”.

“Un’ulteriore progettualità molto ambiziosa che cercheremo di finanziarie con questo bando riguarda la trasformazione della vecchia ferrovia Massa Follonica in una ciclovia che permetta al ciclo escursionista di raggiungere l’interno partendo dalla costa. Nella medesima direzione si muove anche il recupero del casello ANAS a Rondelli, in cui al primo piano verrebbe collocato un bikepoint dove si prevede l’accoglienza e l’indirizzo verso il Parco di Montioni dell’escursionista”.

“Progetti ambiziosi, ma già in studio da parte del Comune che potrebbero trovare nei finanziamenti PNRR il motore necessario ad una veloce realizzazione. Tutto il Consiglio si è espresso con un voto unanime a favore della delibera, il primo passo è fatto, ora si tratta di aggiudicarsi il finanziamento”, concludono i consiglieri del Partito democratico.