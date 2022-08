La Maremma ha un nuovo dottore: Federico si laurea in biotecnologie con il massimo dei voti

GROSSETO – Importante traguardo per il giovane Federico Magliacani, che ha conseguito la laurea magistrale in medical biotechnologies.

Brillante anche la discussione della tesi intitolata “Analysis of the effects of controlled ovarian stimolation of the female genital tract microbiota in IVF cycles” con le professoresse Maria Grazia Cusi e Paola Piomboni.

Federico si è laureato all’Università degli Studi di Siena con il massimo dei voti. Grande soddisfazione per il neo dottore e fortissima l’emozione dei genitori Paolo e Paola. Incontenibile la gioia dei nonni Filiberto, Luciana e Giuliana.

A Federico gli auguri da parte della redazione.