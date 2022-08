GROSSETO – Due furgoni, parcheggiati uno dietro l’altro in via Caletra, una piccola strada che incrocia via Giulio Cesare a Grosseto.

Ai due mezzi questa sera, poco dopo la mezzanotte, è stato dato fuoco.

Dai due furgoni sbucavano fiamme e fumo quando i Vigili del fuoco sono giunti sul posto per spegnerli.

Una ragazza avrebbe visto un uomo che ha gettato qualcosa dentro i finestrini aperti dei due mezzi per poi darsi alla fuga rapidamente.

La giovane ha telefonato ai Vigili del fuoco. Nel frattempo il proprietario è sceso e ha iniziato a spegnere le fiamme in arrivo dei pompieri.

Dà fuoco a due furgoni e scappa. A Grosseto torna l’incubo del piromane

Nella stessa via, qualche anno fa, andò a fuoco un’altra vettura parcheggiata proprio nello stesso punto (LEGGI QUI).