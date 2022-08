Chelini: «A Capalbio non c’è traccia di moscerini. La notizia data dal Tg5 è falsa»

CAPALBIO – “Abbiamo appreso con sorpresa da alcuni quotidiani nazionali e dal Tg5 che Capalbio sarebbe stato colpito da nugoli di moscerini che in queste settimane hanno duramente infestato Orbetello e le zone limitrofe. Niente di più falso” a chiarirlo il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini.

“Ci teniamo con ciò a sottolineare che il territorio del Comune di Capalbio non è stato minimamente colpito dal fenomeno dei moscerini, come purtroppo è avvenuto nel Comune di Orbetello. Basti pensare che la scorsa settimana abbiamo ospitato varie manifestazioni e vari eventi e il tutto si è svolto nella più totale normalità senza l’ombra di un moscerino“.

“Sono attonito nel dover smentire ‘notizie’ assolutamente prive di fondamento. Non tanto e non solo per i cittadini capalbiesi o per i turisti già presenti nel nostro territorio, che ovviamente hanno la più totale consapevolezza che di moscerini non vi è traccia, ma per tutti coloro che magari avrebbero voluto prenotare un soggiorno nella nostra area. Sono davvero preoccupato per il danno d’immagine e di reputazione provocato senza alcun tipo di fondamento” prosegue Chelini.

“Penso ai danni che potrebbero subire le strutture ricettive e di ristorazione dall’approssimazione della notizia data, attività già messe a dura prova dalla pandemia e dal caro-vita. Voglio concludere ribadendo che Capalbio e così tutto il territorio comunale sono assolutamente esenti da qualsiasi presenza di moscerini e che i servizi di ristorazione, gli eventi e i servizi in generale funzionano a pieno regime, come hanno funzionato durante tutta la stagione estiva. Invito, quindi, i turisti a trascorrere senza preoccupazioni le loro vacanze a Capalbio e mi rendo fin da ora disponibile ad accompagnare i giornalisti nel nostro meraviglioso territorio, per verificare lo stato dei fatti”.