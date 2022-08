CALDANA – Aggiornamento ore 15.49: Primo bilancio dell’incendio alle Basse di Caldana nel Comune di Gavorrano. Le fiamme hanno raggiunto un capannone che aveva al suo interno barche. Molti i danni registrati. Il rogo si è esteso anche verso l’edificio delle ex scuola materna.

La strada provinciale Gavorranese è stata chiusa in quel tratto ed è dunque impossibile raggiungere Caldana dalle Basse. Sul posto sta intervenendo l’elicottero del servizio antincendio della Regione Toscana .

A terra son impegnati i vigili del fuoco e i volontari della Vab. Per la viabilità e per sicurezza sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Gavorrano e i carabinieri.

Da qualche minuto sul posto è arrivato anche il sindaco Andrea Biondi.

News ore 15.22: Sul posto anche Carabinieri e Polizia municipale. Il vento è molto forte.

guarda tutte le foto 18



Fiamme nella zona artigianale, incendio vicino alla casa per anziani

News ore 14:45 – L’incendio si è sviluppato in località Basse di Caldana e le fiamme purtroppo si sono propagate anche vicino alle abitazioni della zona.

In quella zona si trova anche la residenza per anziani Casa Maiani. Sul posto per il momento stanno intervenendo i volontari della Vab e i Vigili del fuoco.

Il fronte dell’incendio si è esteso da entrambi i lati della provinciale di Caldana. Quindi le fiamme sono sia nella zona artigianale che dalla parte di Casa Maiani.

In questo momento gli ospiti della struttura sono stati tutti radunati nell’atrio in attesa di sapere se saranno o meno evacuati e nel caso saranno tutti trasferiti a Massa Marittima.

Per il momento sembra che l’incendio sia stato circoscritto. Da una prima ricostruzione sembra sia partito da bordo strada.

News Ore 14,30 – Nuovo incendio in Maremma. Questa volta il rogo interessa una zona del comune di Gavorrano tra Giuncarico e Caldana.

Sul posto stanno già arrivando i vigili del fuoco. La colonna di fumo nero è alta nel cielo e si vede da chilometri di distanza.

(Notizia in aggiornamento)