GROSSETO – Torna il burraco benefico della Uisp. L’appuntamento stavolta sbarca in piazza Dante, con il ritrovo di giovedì 18 agosto (dalle ore 21). Il ricavato dell’evento servirà per acquistare speciali lampade per la sala parto e la ginecologia dell’ospedale Misericordia. L’evento è organizzato dalla Uisp con la collaborazione di Comune di Grosseto, Centro commerciale naturale, Il centro dell’estate e Conad. Per info 3317650140.