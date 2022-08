Softball, amichevole a stelle e strisce col Caliendo Sport per il Bsc Grosseto

GROSSETO – Un’amichevole per impreziosire la buona stagione nella serie cadetta per la prima squadra del Bsc Grosseto di softball. Il match si giocherà venerdì 12 agosto, nel campo di softball dello stadio Simone Scarpelli, alle ore 15. “Sarà un’occasione – dichiarano i manager Elga Vannelli e Paolo Verrecchia – per ritrovarsi dopo la conclusione del campionato di serie B disputato dalle nostre ragazze. Giocheremo contro il Caliendo sport international, un team di origine di newyorkese. Sarà un incontro, inoltre, ancor più prestigioso se pensiamo che il gioco del softball e del baseball è nato proprio negli Stati Uniti d’America”. L’ingresso sarà gratuito.