Coronavirus: 116 nuovi positivi in Maremma e 102 persone guarite

GROSSETO – 116 nuovi tamponi positivi in provincia di Grosseto e 102 persone guarite. Salgono così a 3.166 le persone positive in Maremma. In tutta la Asl sud est i nuovi positivi sono 336.

I Nuovi positivi sono: due ad Arcidosso, uno a Campagnatico, tre a Capalbio, tre a Castel del Piano, quattro a Castiglione della Pescaia, uno a Cinigiano, tre a Civitella Paganico, 13 a Follonica, quattro a Gavorrano, 43 a Grosseto, due a Isola del Giglio, uno a Magliano in Toscana, cinque a Manciano, tre a Massa Marittima, due a Monte Argentario, uno a Montieri, undici a Orbetello, tre a Pitigliano, uno a Roccalbegna, due a Roccastrada, due a Santa Fiora, cinque a Scansano, uno a Sorano.

18 i degenti in area Covid e due in terapia intensiva.

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 09/08/2022 alle ore 24 del 09/08/2022

Report Grosseto 10 agosto

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 1.047 128 1.982 145 Grosseto 605 116 3.166 102 Siena 672 92 1.644 151 Asl TSE 2324 336 6792 398

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 11 5 24 23 29 20 16 Grosseto 7 14 18 30 29 11 7 Siena 8 11 12 21 26 13 1 ASL TSE 26 30 54 64 84 44 24

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 13 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 18 TI Misericordia Grosseto 2

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 2 Campagnatico 1 Capalbio 3 Castel Del Piano 3 Castiglione Della Pescaia 4 Cinigiano 1 Civitella Paganico 3 Follonica 13 Gavorrano 4 Grosseto 43 Isola Del Giglio 2 Magliano In Toscana 1 Manciano 5 Massa Marittima 3 Monte Argentario 2 Montieri 1 Orbetello 11 Pitigliano 3 Roccalbegna 1 Roccastrada 2 Santa Fiora 2 Scansano 5 Sorano 1