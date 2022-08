CALDANA – L’incendio che si è originato alle basse di Caldana ha provocato anche l’interruzione delle linea elettrica nella zona. Anche quella a servizio della casa di riposo per anziani Maiani.

Per questo è stato valutato se evacuare o meno gli ospiti non autosufficienti che si trovano nella struttura e che sono una ventina. Per il momento però non è ancora stato evacuato nessuno e si cerca una soluzione visto che l’incendio è ormai sotto controllo e sono già iniziate le operazioni di bonifica delle arre percorse del fuoco.

Noi abbiamo intervistato il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi direttamente sul posto. Nel video l’intervista e le immagini impressionanti dell’incendio.

«L’incendio è domato, sono in corso le operazioni di bonifica – spiega Biondi – Le fiamme hanno lambito il perimetro esterno della RSA Casa Maiani, ma il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, supportati dai volontari VAB Gavorrano, ha evitato ogni pericolo per la struttura e le persone».

«La squadra antincendio delle Bandite di Scarlino ha coordinato i mezzi agricoli durante l’incendio per eseguire la ‘staccata’ nel terreno adiacente la struttura. Era già in corso l’organizzazione per lo spostamento degli ospiti della struttura, ma la situazione è rientrata quindi gli ospiti anziani vi rimarranno, anche grazie alla fornitura di un gruppo elettrogeno da parte di Enel Distribuzione nel frattempo che la linea di fornitura elettrica viene riparata».

«Devo ringraziare tutti gli intervenuti ed un ringraziamento personale ai referenti da me contattati, delle associazioni del territorio che si erano subito messi a disposizione con i propri mezzi per il trasporto degli ospiti: Auser Gavorrano, CRI Gavorrano, CRI Ravi e Caldana, AVIS Gavorrano Scarlino».