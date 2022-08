Il sup e il kayak Uisp protagonisti a Festambiente, Zaccherotti: «Avanti anche in autunno»

RISPESCIA – Dal cicloturismo al trekking, dalla ginnastica, con l’applaudita esibizione della società Ginnastica Grifone, fino al divertente spettacolo del calcio camminato. Così la Uisp di Grosseto anche in questa estate ha promosso lo sport per tutti a Festambiente, con cinque giorni di attività. Particolarmente apprezzata, come sempre, la piscina dell’acquaviva, in cui provare sup e kayak. “La nostra attività – ricorda Maurizio Zaccherotti, vicepresidente Uisp Grosseto e coordinatore nazionale acquaviva Uisp – non si è mai fermata, neppure durante la pandemia. Tutto il mondo outdoor, d’altra parte, è stato premiato negli anni di Covid e continua a tirare molto. In un’estate così calda, poi, uno sport che si pratica in acqua è molto gradevole e Festambiente è sempre un bel palcoscenico. Anche in autunno andremo avanti nell’esplorazione del territorio attraverso gli sport d’acquaviva. Stiamo già pensando di sviluppare un evento che preveda la pulizia del fiume e del bosco coinvolgendo tutte le discipline”.

“Come tutti gli anni abbiamo promosso la mountain bike e la bici a pedalata assistita – spiega Giovanni Pettinari, coordinatore cicloturismo Uisp Grosseto – con tour guidati nelle campagne e scenari molto belli: sport e ambiente vanno sempre d’accordo. D’estate, visto il caldo, come cicloturismo ci siamo dedicati soprattutto a pedalate notturne ed escursioni mattutine sul Monte Amiata. A settembre avremo un programma più nutrito in tutto la Maremma”.