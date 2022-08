I tecnici Angius e Pannozzo in azzurro, trasferte internazionali con la squadra italiana

GROSSETO – È un’estate azzurra per i tecnici dell’Atletica Grosseto Banca Tema inseriti nello staff della Nazionale italiana, Francesco Angius e Claudio Pannozzo (nella foto). Anche quest’anno Angius è stato convocato per due importanti manifestazioni, gli Europei under 18 di Gerusalemme disputati all’inizio di luglio e poi anche i Mondiali under 20 che si sono appena conclusi a Cali, in Colombia, come tecnico nelle Nazionali giovanili. Da oltre un ventennio ricopre incarichi federali, portando avanti una carriera che lo ha visto protagonista di oltre cento pubblicazioni.

Per il mezzofondo Pannozzo ha invece fatto parte del team azzurro ai recenti Giochi del Mediterraneo di Orano, in Algeria, ed è in partenza per i prossimi Europei di Monaco di Baviera che prenderanno il via a Ferragosto. Continua così la sua esperienza all’interno della struttura tecnica nazionale: da quattro anni è nel settore assoluto, soprattutto per la corsa campestre e l’attività su strada, arrivando fino alla convocazione dell’anno scorso per le Olimpiadi di Tokyo dove ha seguito i maratoneti.