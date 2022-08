I Mollica’s sbarcano alla Conad: una giornata con Silvia e Mattia per assaggiare i loro prodotti

GROSSETO – Dal “curvone” di Follonica e dal Gambero Rosso Channel, i Mollica’s approdano nei negozi Conad con i loro straordinari prodotti gastronomici.

Per festeggiare la new entry giovedì 11 agosto è in programma una giornata speciale insieme ai Mollica’s, Silvia e Mattia per assaggiare ed acquistare insieme i loro prodotti.

Potete trovare Silvia e Mattia nel punto vendita Conad di via Senegal dalle 9.30 alle 12; Conad via Scansanese dalle 12:30 alle 14:30; Spazio Conad Aurelia Antica dalle 17 alle 19.

Ecco i prodotti che saranno in assaggio e in vendita: crostini ai fegatini, pappa al pomodoro e la minestra di pane “Ribollita”.