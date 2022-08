Agonisti e amatori a sfidarsi in Laguna con il quinto Torneo Città di Orbetello

ORBETELLO – Sui campi in terra rossa in riva alla laguna del Circolo Tennis Orbetello ha preso il via il 5° Trofeo Banca Tema – 61esimo Torneo Città di Orbetello, Open di seconda categoria con montepremi da 2000€.

La manifestazione, che vedrà sfidarsi sui campi in riva alla laguna atleti maschili e femminili provenienti da tutta Italia, è ormai uno storico appuntamento sportivo; i tanti tennisti che si affronteranno sulla terra rossa maremmana saranno sia giocatori agonisti che semplici turisti amatori che vorranno divertirsi durante le loro vacanze.

Le gare, iniziate lunedì 8 agosto con il tabellone di quarta categoria, proseguiranno fino alle finali di domenica 21, con gli incontri che si disputeranno sia al mattino che nel pomeriggio e alla sera.

Main Sponsor è Banca Tema, istituto bancario sempre vicino al mondo dello sport maremmano, mentre l’Amministrazione Comunale di Orbetello, con il suo patrocinio, è ancora una volta a fianco del Circolo Tennis Orbetello per dare continuità all’evento, veicolo importante per favorire la promozione e lo sviluppo turistico del territorio.

Giudice arbitro del torneo è Sara Pennisi, mentre la direzione è affidata a Marcello Bongini e Riccardo Falini. Risultati e programmi di gioco saranno consultabili on-line su myfit.federtennis.it e sulla pagina Facebook del Ct Orbetello.