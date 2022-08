Moscerini a Orbetello: quarta disinfestazione in paese

ORBETELLO – È ancora invasione moscerini a Orbetello dove il Comune si appresta a fare il quarto trattamento in meno di un mese. Il primo risale infatti al 21 di luglio.

«Il Dipartimento di prevenzione, ufficio igiene, sanità pubblica e nutrizione della Asl Toscana Sud Est aveva confermato la necessità di un intervento adulticida straordinario di abbattimento dei chironomidi, esprimendo parere favorevole con prescrizioni all’utilizzo del prodotto proposto dalla ditta scelta» si legge nell’ordinanza del Comune di Orbetello.

«Considerato il grande numero di esemplari che continuano a permanere nel territorio comunale con particolare riferimento al centro storico dell’abitato di Orbetello ed a Neghelli, a causa del perdurare delle eccezionali e straordinarie condizioni metereologiche si riscontra la necessità di un ulteriore intervento adulticida straordinario da eseguirsi nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto 2022, dalle ore 1 alle ore 4:30».

L’intervento riguarda «Le aree verdi e le vie del centro abitato di Orbetello, ed in zona denominata “Spiaggetta”».

Sempre l’ordinanza del sindaco invita «in via del tutto precauzionale, a tutti residenti nelle aree interessate dalla disinfestazione di: tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento; non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dalla disinfestazione fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

non esporre biancheria o quant’altro possa venire in contatto con la soluzione applicata; se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di ventiquattro ore dalla fine dell’intervento; tenere animali domestici all’interno delle abitazioni o in zone protette».

Il Comune ha anche incaricato la ditta di fare la derattizzazione di vie, aree e giardini pubblici».