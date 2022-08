Fiamme vicino alla ferrovia: treni fermi alla stazione

FOLLONICA – Aggiornamento ore 19.48: Vigili del fuoco ancora a lavoro con 4 squadre insieme al personale AIB della Regione Toscana per arginare l’ incendio di sterpaglie, per il quale è stato necessario la chiusura alla circolazione sulla Strada statale Aurelia e sulla linea ferroviaria Livorno – Grosseto.

Al momento l’incendio è sempre attivo con alcuni focolai richiesto l’intervento di un altro mezzo aereo.

News ore 19.35: È tuttora chiusa la line ferroviaria tra Follonica e Campiglia. L’incendio, piuttosto impegnativo, è in corso dalle 17 di oggi pomeriggio e sta creando problemi anche alla strada.

Per questo motivo Trenitalia ha deciso di rinunciare ai bus navetta per non rischiare che restassero comunque fermi in attesa dello spegnimento delle fiamme.

News ore 18.40: Treni fermi alla stazione di Follonica a causa di un incendio che sta interessando la scarpata ferroviaria tra Riotorto e Venturina.

Il traffico ferroviario è al momento interrotto e i treni sono fermi alla stazione di Follonica. «Stavamo aspettando dei parenti ma la linea è interrotta» racconta un anziano.

