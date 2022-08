Decine di persone in attesa alla stazione di Follonica: «Ore che aspettiamo; abbandonati da tutti»

FOLLONICA – Decine e decine di persone in attesa alla stazione di Follonica. Bambini piccoli, ragazze anziani. Molti con i cellulari scarichi.

Sono molte le persone che sono dovute scendere alla stazione di Follonica a causa di un incendio che sta bruciando da ore, dalle 17 ormai. Il primo treno a fermarsi il 4134 regionale veloce da Roma a Pisa. Dopo di lui tutti gli altri.

«Qui la situazione è drammatica – afferma una delle persone in attesa ormai da ore – non sappiamo cosa succederà, se potremo o meno ripartire».

«In principio pareva sarebbero state fatte delle navette da parte di Trenitalia. Ma non si è visto. Siamo stati abbandonati da tutti».

«Un pullman è arrivato – fa eco un’altra donna in attesa – anzi un pulmino da 20 posti venuto da Follonica. Si è visto una volta e poi non è più passato».

«Ora ci dicono che la situazione è bloccata fino a che non fanno i controlli sui binari per appurare che non si siano deformate a causa del calore». In questo caso sarebbe impossibile far ripartire in tempi rapidi i treni.