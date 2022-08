Corri nella Provincia tocca anche Gavorrano, prima edizione del trofeo fra Bagno e Filare

BAGNO DI GAVORRANO – Tutto pronto per la prima edizione del Trofeo Bagno di Gavorrano in programma mercoledì prossimo a Bagno di Gavorrano. La manifestazione di ciclismo amatoriale, che rientra nel progetto Corri in Provincia verrà organizzata dal gruppo grossetano del Marathon Bike, Uisp, e patrocinata dalla Provincia di Grosseto e Comune di Gavorrano. Partenza alle ore 16 nei pressi del bar Roma di Bagno di Gavorrano, mentre l’arrivo verrà posto a Filare di Gavorrano, dopo che i partecipanti avranno affrontato per sette volte lo spettacolare circuito sotto Gavorrano.