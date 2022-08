Beach Bocce a Marina, al Bagno Nettuno vincono gli aretini Marraghini e Rossi

MARINA DI GROSSETO – Per il terzo anno consecutivo Beach Bocce è approdato sulle spiagge grossetane. Domenica 7 agosto a Marina di Grosseto è andata in scena la prima delle 4 tappe previste sul territorio maremmano per il 2022 (altrettante si stanno giocando nel resto della Toscana): si è giocato al Bagno Nettuno, che anche quest’anno è stata ottima location dell’iniziativa con ben 4 campi allestiti.

La tappa della manifestazione estiva di Federazione Italiana Bocce, organizzata dal Circolo Bocciofilo Grossetano e diretta dal sig. Gabriele Francardi, ha visto affrontarsi 14 coppie in un tabellone di tipo tennistico. Alla fine l’hanno spuntata due vecchie conoscenze di Beach Bocce: Silvano Rossi di Monte San Savino e Riccardo Marraghini di Arezzo, già vincitori nel 2020 di una tappa che li aveva portati alle finali nazionali di Cattolica. I due aretini, giocatori che si sono avvicinati alle Bocce grazie alla specialità Beach, hanno dimostrato abilità e tenuta fisica e mentale fino a trionfare. Da regolamento Rossi e Marraghini affronteranno i vincitori della prossima tappa, prevista al Bagno Medusa di Principina il 14 agosto, in uno spareggio per giocarsi l’accesso alle finali nazionali.

Le altre tappe grossetane saranno il 20 agosto al Bagno Pineta e il 21 agosto al Moby Dick.

“Proseguendo il lavoro iniziato nel 2021 dopo la pandemia con il progetto Bocce: un circolo, una città, anche quest’anno proseguiamo la valorizzazione del nostro sport e della nostra realtà anche con Beach Bocce. La prima tappa è stata un altro successo: è un orgoglio per il nostro circolo, che vede premiati gli sforzi e l’impegno dei nostri soci e atleti” ha dichiarato il Presidente del Circolo Bocciofilo Grossetano Pasquale De Filippo.