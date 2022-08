AtWork cerca-trova lavoro: assicuratori, infermieri, cantinieri, credit specialist. Tutte le offerte in Maremma

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net.

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• L’azienda “Soddu Lavanderia Industriale” cerca personale ed è pronta ad assumere da subito. In particolare si cercano figure professionali per la prossima attività stagionale da inquadrare in questo modo: 10 addetti alla produzione, magazzino, lavaggio, stiro. La durata dei contratti è di alcuni mesi con possibilità di rinnovo. Per le candidature, inviare il proprio curriculum a curriculum.lavanderiasoddu@gmail.com. Tutte le informazioni a questo LINK:

• Prestigioso resort 4**** Superior a picco sul mare di Monte Argentario, Toscana, ricerca per la prossima stagione estiva 2022 le seguenti figure professionali:

• cameriere di sala

• maitre

• barman

• aiuto bar

Tutte le info a questo LINK.

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: badante, Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino, lavapiatti, aiuto cameriere ai piani, cuoco capo partita, commis ai piani, esperto assicurativo, pellettiere (valigeria ed affini), cantiniere (industria vinicola)… TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.

• La Provincia di Grosseto ha pubblicato tre avvisi pubblici di mobilità esterna per la copertura rispettivamente di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo (categoria D) (scadenza bando ore 24 del 12 agosto 2022); un posto di istruttore tecnico categoria C, a tempo pieno e indeterminato, presso l’area tecnica (scadenza ore 24 dell’ 1 agosto 2022) e due posti di istruttore amministrativo categoria c a tempo pieno e indeterminato presso la segreteria generale e l’area pianificazione strategica e sviluppo (scadenza ore 24 del 29 luglio 2022). Info a questo LINK.

• La Provincia di Grosseto potenzia il proprio parco macchine e, tramite bando pubblico, procederà con l’assunzione di 7 nuovi cantonieri. il bando verrà pubblicato prossimamente sul sito della Provincia LINK

• Conserve Italia assume 250 lavoratori LINK

• L’Azienda edile Lauria Antonio di Grosseto ricerca operaio/autista patente C-E da inserire nel proprio organico. Si prevede contratto a tempo determinato inizialmente con possibilità di rinnovo. Il candidato oltre a guidare i mezzi dell’azienda per le necessità di cantiere, per cui è richiesto il possesso delle patenti C-E, dovrà anche aiutare i colleghi ad eseguire le lavorazioni di manovalanza/edile. Se interessati inviare la propria candidatura alla e-mail: tecnici@antoniolauria.it, numero 376.0765871.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it. Clicca sulle posizioni aperte per vedere l’annuncio.

ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI

ADDETTI OPERE CIVILI

ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI

APPRENDISTA ELETTROMECCANICO

ADDETTI/E SALA E CUCINA

INFERMIERI/E

AIUTO CUOCO/A

ELETTRICISTA

IDRAULICO

BARISTA

CAMERIERI/E

GIUNTISTI FIBRA OTTICA GROSSETO

OPERAIO

CARPENTIERE

ADDETTO/A ALLE VENDITE PER REPARTO TV, INFORMATICA, TELEFONIA

ADDETTI/E REPARTO

ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA

ADDETTO/A AL BANCO PESCHERIA

AUTISTA CONSEGNATARIO PATENTE B

AUTISTI PATENTE C E CQC

ADDETTO/A LAVANDERIA

ADDETTO/A VENDITA

ADDETTI/E REPARTO

ADDETTA CASSA/BANCO

COMMIS DI SALA

CHEF DE RANG

ADDETTI ALLA POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA

GIUNTISTA DI CAVI IN FIBRA OTTICA

MAGAZZINIERI/E

TECNICO DISINFESTATORE

AUTISTA CONSEGNATARIO

ADDETTI/E REPARTO GDO

ADDETTO/A AL BANCO E ALLA VENDITA

BANCHISTA SALUMERIA PER REPARTI GDO

ADDETTO/A SUPERMERCATI

PLANNER

PROJECT MANAGER

AUTISTI/E C-CQC

CAMERIERE/A DI SALA

ADDETTI/E PULIZIE

OSTETRICA/O PROVINCIA GROSSETO

INFERMIERI PROVINCIA DI GROSSETO

MAGAZZINIERE/A ADDETTO/A AL PICKING

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali Spa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Gli annunci sono rivolti ad ambo i sessi.

CREDIT SPECIALIST – LAUREA IN ECONOMIA – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca per Azienda cliente un Credit Specialist, nell’ambito di un piano di potenziamento delle strutture operative dedicate al credito. La Risorsa selezionata sarà inserita nell’ambito della Direzione Rischi e Credito, la cui mission è di garantire l’efficacia dei processi di acquisizione dei clienti e gestione dei crediti, con i seguenti compiti:

– Analisi e valutazione creditizia della clientela

– Supervisione degli outsourcer (società di recupero e studi legali)

– Monitoraggio delle performance, con predisposizione della reportistica

– Coordinamento e controllo delle attività di recupero delegate a società esterne

– Rispetto delle procedure interne e la compliance rispetto alla normativa di settore emanata dall’ARERA.

Si richiede la Laurea in materie Economiche, elevata propensione alla gestione dei rapporti interpersonali, attitudine a lavorare in team e per obiettivi, proattività e capacità di gestione delle priorità e dello stress.

Si valutano con particolare interesse profili con esperienza nel settore della gestione dei crediti in contesti strutturati.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione.

INGEGNERE MECCANICO – Il candidato sarà responsabile:

Di garantire la piena funzionalità degli impianti, aree produttive ed infrastrutture dello stabilimento perseguendone il progressivo miglioramento in termini di

sicurezza, qualità, compliance verso le normative vigenti, efficienza e produttività.

Di coordinare efficacemente il personale addetto alla manutenzione, monitorandone continuamente le attività.

Gestire ed aggiornare il Layout di stabilimento.

Gestire e realizzare progetti di adeguamento dei siti in funzione delle esigenze aziendali.

Promuovere attivamente la cultura di sicurezza, vigilando sul rispetto delle relative norme e procedure.

Definire i piani ed i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Assistere la direzione aziendale nella definizione dei nuovi progetti sia in termini tecnici e normativi che di definizione di budget.

Gestire e coordinare l’attività dei fornitori esterni circa la manutenzione, modifica od installazione nuovi impianti.

Della tenuta dei documenti tecnici di stabilimento, dei vari reparti e dell’aggiornamento continuo dei disegni dei reparti ed impianti.

Requisiti:

Una Laurea in Ingegneria Meccanica.

Doti di coordinamento, organizzazione del lavoro e gestione del personale assegnato.

Problem solving, leadership e spiccata capacità di relazione.

Luogo di lavoro Castel del Piano (Gr).

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

Primo contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

TORNITORE CNC – si valutano:

1) o giovane alla prima esperienza di lavoro magari in possesso del Diploma o della Qualifica Professionale in ambito Meccanico.

2) o lavoratore con conoscenza di base del linguaggio ISO; Ottima capacità di lettura del disegno meccanico; Ottima conoscenza delle lavorazioni di tornitura;

Esperienza come tornitore su macchine utensili cnc di almeno 3 anni; Utilizzo dei principali strumenti per il controllo dimensionale; Conoscenza dei materiali

(ferro, acciaio, inox, alluminio, plastica, metalli speciali); Gradita capacità di programmazione bordo macchina; E’ gradita esperienza nell’utilizzo di torni cnc sia su produzioni custom che in serie.

Il tornitore cnc si occuperà delle lavorazioni di tornitura, seguendo le commesse per i clienti aziendali e si occuperà di attrezzaggio torni cnc, richiamo programmi, azzeramento e piazzamento, lavorazioni di sgrossatura e finitura pezzi, filettatura e foratura, controllo dimensionale delle lavorazioni meccaniche.

Luogo di lavoro Grosseto.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

Primo contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

AUTISTA PATENTE DI GUIDA B oppure PATENTE DI GUIDA C + CQC + CARTA CONDUCENTE.

Il candidato inserito nel team di lavoro si occuperà di svolgere attività di carico e scarico della merce e consegna dei prodotti nel territorio della provincia di Grosseto.

Contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al sabato.

Luogo di lavoro Castiglione della Pescaia.

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE – Le Risorse individuate saranno adibite alla preparazione, all’attività di etichettatura ed al confezionamento dei prodotti.

Si richiede disponibilità a lavorare dal Lunedì al Sabato su turni di 8 h, con possibilità di turnazione in orario in notturno. Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione.

Preferibile esperienza pregressa nel ruolo, ma si valutano anche persone senza esperienza.

ADDETTO/A AL MAGAZZINO ED ALLA VENDITA – Si richiede attitudine alla vendita, a lavorare con il pubblico, dinamicità, a movimentare la merce in magazzino ed in negozio.

Età di apprendistato dai 18 ai 35 anni.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al sabato.

Luogo di lavoro Grosseto.

CCNL di Categoria.

INFERMIERE – L’infermiere o l’infermiera ideale ha maturato esperienza anche solo di tirocinio universitario, in area medica, chirurgica oppure in area emergenza-urgenza

oppure presso una casa di riposo RSA.

E’ una persona con ottime doti di comunicazione e predisposizione alla relazione con i pazienti.

Si richiede laurea in Infermieristica ed iscrizione all’Albo Professione.

La struttura offre vitto e alloggio.

Orario full time su turni.

Contratto di lavoro iniziale di 6 mesi.

CCNL di Categoria.

OPERAIO/A IN PRODUZIONE anche alla prima esperienza di lavoro.

La mansione sarà quella di addetto al confezionamento ed alla produzione in linea come allo spostamento merci.

La risorsa si occuperà delle attività operative verificando che le operazioni avvengano in maniera corretta e secondo le norme HACCP, della compilazione

della parte documentale necessaria al processo, del mantenimento delle linee di produzione in maniera tale da non andare ad intaccare con il tempo

l’efficienza delle stesse.

Primo contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro 40 ore dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 16.30.

Contratto di categoria nazionale. Retribuzione netta di circa 1250 € per 13 mensilità; 4 settimane di ferie pagate nell’anno solare.

Luogo di lavoro 15 km da Arcidosso (Gr).

AUTISTA C+CQC – Gli autisti saranno addetti al trasporto della merce aziendale con camion scarrabili, pertanto non c’è quasi mai necessità di fare carico e scarico a mano.

Le trasferte saranno perlopiù a Montalcino, saltuariamente a Bolgheri, nel Chianti o in Umbria. Inoltre si richiede, nei momenti in cui non c’è necessità di consegnare, disponibilità ad effettuare altri tipi di lavoro come piccole manutenzioni in azienda, piccole pulizie.

Orario di lavoro full time Lun-Ven 8-17, in quei pochi giorni in cui si consegna lontano si da la possibilità di partire 2h prima così da non rientrare troppo tardi la sera. Gradita la disponibilità a lavorare qualche sabato.

Contratto a tempo determinato: 1 persona per 2 mesi da Settembre a Novembre – 1 persona per 1 mese a Ottobre. Possibilità di essere richiamati tutti gli anni in questo periodo di maggiore lavoro.

Assunzione al 5Liv del CCNL Alimentari Artigianato €1500 lordi.

MAGAZZINIERE – Il Magazziniere si occuperà del servizio di raccolta e smaltimento di:

Pelli ovine e bovine presso stabilimenti di macellazione privati o pubblici.

Sottoprodotti di origine animale (scarti di macellazione, ossa e grasso animale, scarti della lavorazione del pesce, scarti di gastronomia, latticini e prodotti

alimentari non conformi) derivanti da esercizi commerciali al dettaglio e ingrosso.

Animali decaduti in azienda di allevamento o da privati.

Recuperi di animali vari su strada per la sicurezza della viabilità stradale.

CCNL di categoria.

Luogo di lavoro Grosseto.

Orario di lavoro 40 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00.

Contratto di lavoro iniziale di 1 mese.

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO ED ALLA MANUTENZIONE DEI MACCHINARI INDUSTRIALI – Si valuta anche una risorsa umana senza esperienza di lavoro che abbia la volontà e l’attitudine ad imparare e sia interessato a lavori manuali di montaggio e di manutenzione dei macchinari prodotti in fabbrica.

Contratto di lavoro di apprendistato a tempo indeterminato.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

CCNL di categoria.

Luogo di lavoro Campagnatico (Gr).

INGEGNERE MECCANICO – Ingegnere Meccanico o Ingegnere Automazione per svolgere la mansione di addetto all’ufficio progettazione ed al disegno tecnico.

Anche neolaureato per una posizione in ufficio tecnico come Application Engineer.

La risorsa risponderà direttamente al Responsabile dell’ufficio e si occuperà di ideare nuovi prodotti e migliorie sui prodotti esistenti, si interfaccerà con progettisti ed ufficio commerciale per la fattibilità del progetto e collaborerà alla definizione delle specifiche e soluzioni tecniche per lo sviluppo del prodotto.

Conoscenza dei software SOLIDWORKS oppure AUTOCAD.

Orario di lavoro tempo pieno dal lunedì al venerdì.

CCNL di categoria.

Primo contratto a tempo determinato con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro Campagnatico (Gr).

TECNICO E MECCANICO DI OFFICINA per una officina meccanica di Grosseto.

Contratto del Commercio, qualifica operaio, retribuzione netta 1400 € per 14 mensilità, contratto a tempo determinato per formazione e valutazione di 6 mesi

più assunzione fissa, 4 settimane di ferie pagate all’anno, orario di lavoro 40 ore dal lunedì al venerdì.

La risorsa sarà inserita nell’area tecnica nella GESTIONE dei MEZZI e delle ATTREZZATURE.

Attività:

Collabora con il referente tecnico per gli interventi su attrezzature, macchinari, mezzi d’opera ed impianti;

Interviene sui mezzi e attrezzature con compiti di diagnosi, riparazione e ripristino delle funzionalità su mezzi ed attrezzature;

Trasporta i mezzi da e per i clienti

Cura la registrazione degli interventi effettuati.

Competenze:

Manutenzione su sistemi oleodinamici, sistemi pneumatici, sistemi idraulici, sistemi meccanici, elettrici ed elettronici applicati sull’automotive, diagnostica e

valutazione guasti, carpenteria e saldatura;

Capacità di utilizzo di strumenti e utensili per le riparazioni su ambito meccanico, gommista, carrozzeria, elettrauto;

Conoscenze su disegno tecnico meccanico, schemi elettrici ed oleodinamici;

Attestati o competenze già acquisite su emergenze e prevenzione incendi, conduzione piattaforme mobili elevabili, conduzione carrelli elevatori, gas refrigeranti e clima.

Requisiti:

Titolo di studio: formazione professionale in ambito meccanico, ad esempio un diploma da perito meccanico, elettrotecnico o equivalente (preferenziale);

Conoscenze e competenze nella mansione.

UN CAMERIERE IN SALA ed un AIUTO CUOCO. Le due risorse dovranno occuparsi rispettivamente del servizio in sala del ristorante e dell’aiuto in cucina allo chef.

Entrambi lavoreranno con turno unico serale 18,30-24,30 da subito fino al 30/09.

Si valutano anche candidati senza esperienza.

Assunzione con CCNL Turismo ed inquadramento commisurato al candidato prescelto.

ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART-TIME per servizio di pulizie presso strutture turistiche.

Possibilità di lavorare o solo il sabato o solo la domenica o sia il sabato e la domenica in base alla disponibilità del lavoratore.

Ora di partenza con il mezzo aziendale da Grosseto la mattina ore 08.15; ora di arrivo la sera a Grosseto ore 17.30.

Richiesta la disponibilità per i fine settimana di luglio e di agosto 2022.

La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:

Svolgere pulizie presso strutture turistiche della provincia di Grosseto;

Verificare il corretto utilizzo di prodotti di pulizia;

Pulizia e sanificazioni degli ambienti interni;

Controllo delle norme di igiene previste.

Contratto di lavoro di categoria nazionale.

ADDETTO ALLA CERNITA RIFIUTI – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito selezione e smaltimento rifiuti figure di Operatore Addetto Alla Cabina di Cernita.

L’impianto effettua la selezione degli imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata multi-materiale dei rifiuti.

L’operatore toglie e scarta materiale estraneo da nastri di trasporto. Il materiale sui nastri riviene da rifiuto differenziato ‘multimateriale’. L’operatore esegue anche operazioni di pulizia dei macchinari fermi e dei locali ed aree dello stabilimento. L’operatore esegue anche operazioni di cernita a terra su alluminio, Tetrapak o latta metallica.

Il lavoro si svolge in turni di 6 ore per 6 giorni a settimana, per un tempo parziale di 36 ore a settimana. Gli orari dei turni sono, salvo eccezioni: dalle 5:00 alle 11:00 – dalle 11:30 alle 17:30 – dalle 18:00 alle 24:00.

Esigenza a tempo determinato fino a Ottobre/Novembre.

Luogo di lavoro Grosseto.

Assunzione con CCNL Pulizie Industriali, paga oraria €7,35, lordo mese €1275,26 più eventuali maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario.

MANOVALE – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca un manovale – sottomacchina, che operi nell’area di lavoro delle perforazioni.

La Risorsa individuata si sposterà con mezzo aziendale per raggiungere il luogo di lavoro giornaliero, si dedicherà ad attività di manovalanza e nello specifico di perforazioni. Si richiede disponibilità a trasferte giornaliere in raggio massimo 150 km ed è preferibile il possesso della patente C.

Il luogo di ritrovo mattutino è Magliano in Toscana.

Orario di lavoro: 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì, con possibilità di ore in straordinario.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione.

MAGAZZINIERE – ALI Agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente operante nel settore edile un Magazziniere.

La figura ricercata si occuperà della movimentazione della merce con muletto e carroponte, gradito il possesso dei relativi patentini.

Si richiede minima esperienza nel ruolo.

Orario full time dal Lunedì al Venerdì, luogo di lavoro Grosseto. Primo contratto a tempo determinato di prova finalizzato a stabilizzazione.

Assunzione con CCNL Commercio, inquadramento iniziale 5LIV.

GOMMISTA – ALI Agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente un Gommista.

La figura ricercata si occuperà di:

Riparazione, sostituzione e montaggio di pneumatici

Cambio gomme

Vendita di pneumatici per auto, moto e veicoli in generale

Diagnostica pneumatici (verifica dello stato e della qualità delle gomme)

Convergenza ruote e equilibratura degli pneumatici, tarando l’assetto di guida dei veicoli

Gonfiaggio pneumatici

Consulenza ai clienti per scegliere il prodotto più adatto alle diverse esigenze

Elaborazione di preventivi e fatture

Organizzazione e riordino delle postazioni di lavoro e delle attrezzature nell’officina

Si richiedono competenze o in mancanza, attitudini specifiche:

Competenze/attitudini tecniche in meccanica, elettronica, elettrotecnica e tecnologia dei pneumatici

Manualità, precisione e accuratezza

Autonomia nello svolgimento del lavoro di manutenzione e assistenza tecnica

Forza e resistenza fisica

Capacità di gestione della tempistica delle riparazioni

Problem solving

Orientamento al cliente

Attitudine al lavoro di gruppo

Si valutano sia profili junior da formare, preferibilmente in possesso di un diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico meccanico, sia profili con esperienza nel ruolo.

Si richiede il possesso di patente B nell’eventualità di dover accompagnare la clientela con mezzo aziendale.

Si offre primo contratto a tempo determinato di prova finalizzato ad assunzione fissa. Luogo di lavoro Grosseto, orario full time 40h settimanali dal Lunedì al Sabato mattina.

Assunzione con CCNL Metalmeccanico Artigianato, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

APPRENDISTA SALDATORE – Si richiede Diploma Tecnico ad indirizzo Meccanico, attitudine al lavoro manuale e, soprattutto, interesse ad apprendere il mestiere.

Luogo di lavoro: Grosseto (GR) Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì.

Si offre iniziale contratto di prova a tempo determinato e successiva assunzione in apprendistato con ottime possibilità di stabilizzazione futura.

TECNICO DELL’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI – Sei interessato ad un percorso di crescita nel settore dell’automazione industriale?

Stiamo cercando allievi in ‘Tecnico dell’automazione dei processi produttivi’ (IFTS)

I candidati selezionati verranno inseriti come apprendisti di primo livello in un progetto formativo della durata di un anno, che si articolerà tra ore in aula e ore di pratica nei reparti di un’importante azienda della provincia di Grosseto, in affiancamento a professionisti del settore. Durante il percorso annuale gli Apprendisti svolgeranno il loro iter di inserimento nei reparti più attinenti, sulla base di attitudini e competenze acquisite.

Inserimento in azienda dal 1° Settembre 2022.

SEDE: Follonica (GR)

Assunzione con CCNL Metalmeccanico Industria, inquadramento Apprendista di 1° Livello, orario full time dal Lunedì al Venerdì.

Posti disponibili: 5

REQUISITI:

Massimo 25 anni non compiuti

Si richiede Diploma ad indirizzo elettrico/elettronico/elettrotecnico, interesse ad intraprendere un percorso lavorativo ma anche formativo, predisposizione al lavoro in team ed a trasferte estere.

Se credi di essere il profilo giusto non esitare ad inviarci la tua candidatura QUI.

LAUREATO IN INGEGNERIA EDILE O CIVILE MAGISTRALE O A CICLO UNICO.

Ottima conoscenza di software di disegno (AutoCad).

Disponibilità dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro Grosseto.

Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE INDUSTRIALI – L’operaio per azienda del settore industria metalmeccanica si occuperà della produzione di minuterie metalliche ad alta precisione utilizzando la tecnologia dello stampaggio a freddo e di altri manufatti. La risorsa ricerca verra’ inserita nel cuore pulsante dell’azienda, ovvero il reparto stampaggio e in affiancamento a figure esperte acquisira’ le competenze per l’attrezzaggio e la conduzione di impianti di stampaggio. Si richiede oltre alla buona volonta’, la buona manualità, la disponibilita’ ad imparare la mansione specifica, un diploma ad indirizzo tecnico meccanico e la capacita’ di leggere il disegno tecnico. Sara’ considerato un requisito fondamentale anche la conoscenza e l’utilizzo di strumenti di misura come calibro e micrometro. Il lavoro si svolgera’ su un orario giornaliero dal lunedì al venerdì tempo pieno. Luogo di lavoro Grosseto. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE ED AL DISEGNO TECNICO.

Le nuova figura ricercata dovrà rispondere ai seguenti requisiti generali:

Abilitazione alla professione di Ingegnere/Architetto/Geometra/Perito Meccanico.

Buona padronanza del disegno assistito CAD.

Buona padronanza della piattaforma Microsoft Office.

In particolare, si cerca una risorsa umana o con esperienza o con conoscenza o con semplice attitudine in materie tecniche (esempio estimo, progettazione, disegno industriale, di interni etc…), e nella redazione di disegni tecnici, progetti, perizie, preventivi.

La figura ricercata deve avere un buon livello di capacità comunicativa, attitudine a lavorare in team, proattività, capacità di coordinamento ed organizzazione.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, dal lunedì al venerdì.

Primo contratto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro Follonica (Gr).

ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA – Requisiti: il/la candidato/a ideale deve aver manualità nell’utilizzo di affettatrici e coltelli e bilance ed avere una buona conoscenza dei prodotti alimentari locali.

La risorsa deve essere disponibile a lavorare orario di lavoro tempo pieno su turno continuo o di mattina o di pomeriggio.

Luogo di lavoro: Grosseto e Castiglione della Pescaia (Gr).

Requisito preferenziale: Attestazione HACCP.

Requisiti:

Requisiti: il/la candidato/a ideale deve aver manualità nell'utilizzo di affettatrici e coltelli e bilance ed avere una buona conoscenza dei prodotti alimentari locali.

Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

ADDETTO/A ALLE PULIZIE – ALI Agenzia per il Lavoro Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente figure di addetto alle pulizie.

La figura ricercata si occuperà di eseguire lavori di pulizia in condomini (pianerottoli, scale) ed uffici vari all’interno della città di Grosseto.

Preferibile esperienza nel ruolo. Necessario essere automuniti.

Orario di lavoro 24h/30h settimanali dal Lunedì al Sabato con orario 6,00-10,00 o 6,00-12,00 a seconda del monte ore complessivo.

Si valutano anche candidati disponibili solamente 3 o 4 mattine a settimana.

Primo periodo a tempo determinato di prova finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. CCNL Pulizie Artigianato, inquadramento 6° o 5°livello (€7/ora) commisurato al candidato prescelto, più rimborso spese per l’utilizzo della propria auto per recarsi sul luogo di lavoro (nella città).

PULIZIA BARCHE – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca un addetto ai servizi di pulizia all’interno di imbarcazioni a noleggio presso il Porto di Scarlino.

L’orario di lavoro sarà dalle ore 8:30 alle 14:30 per la giornata del Sabato, si richiede disponibilità a svolgere eventuali ore di straordinario.

E’ previsto un rimborso per lo spostamento fino a Scarlino. La missione ha durata fino alla metà/fine di ottobre.

Si richiede pertanto disponibilità immediata, possesso della patente B e mezzo proprio per arrivare al porto.

Si offre contratto a tempo determinato per picco di lavoro in stagione estiva.

Orario di lavoro: 6 h settimanali sul Sabato

Luogo di lavoro: Porto di Scarlino

Assunzione al 1°Liv del CCNL Servizi di Pulizia Industriali, paga oraria da CCNL Nazionale €6,72 più eventuali maggiorazioni per lavoro straordinario.

OPERAIO AGRICOLO TRATTORISTA CONDUTTORE DI MEZZI MOVIMENTO D’OPERA con esperienza nell’uso di mezzi movimento d’opera, movimento terra, conduzione pesante: trattori, ruspe, escavatori, benna.

La risorsa si occuperà delle diverse fasi della produzione, lavorando in squadra in cantieri del territorio, nella fattispecie si occuperà dell’utilizzo di macchinari e mezzi movimento terra.

Requisiti richiesti:

Esperienza nell’uso dei mezzi.

In grado di utilizzare mezzi di movimento terra con i relativi patentini.

Orario di lavoro giornaliero.

Luogo di lavoro zona Follonica (Gr) Gavorrano (Gr).

Durata del contratto di lavoro 3 mesi. Richiesta disponibilità immediata.

CCNL Agricoltura.

IDRAULICO OPPURE TERMOIDRAULICO OPPURE BRUCIATORISTA – Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova.

Orario di lavoro 40 ore dal lunedì al venerdì.

L’azienda può offrire in modalità gratuita l’utilizzo di un appartamento già immobiliato sito a Grosseto.

CCNL di categoria, retribuzione 1600 € netti per 13 mensilità e 108 ore di permessi/ferie retribuiti nell’anno solare.

ELETTRICISTA ELETTROMECCANICO – La risorsa si occuperà di lettura di disegno tecnico e montaggio e manutenzione di componenti elettriche e meccaniche in campo industriale.

Contratto di lavoro: full-time, a tempo determinato finalizzato all’inserimento in azienda.

Luogo di Lavoro Grosseto.

Requisiti.

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

Diploma di scuola superiore in perito elettrotecnico o elettromeccanico.

Buona manualità.

Attenzione ai dettagli.

Alta motivazione.

TECNICO DI CANTIERE – 2 Tecnici di Cantiere che collaborino con i Direttori Tecnici di Commessa nel coordinare e gestire commesse nel settore impiantistico dei Servizi Idrici Integrati

per azienda che si occupa di manutenzione e costruzione di acquedotti, gasdotti, fognature, impianti meccanici, idrici, elettrici B.T. e di condizionamento,

nonché di costruzione e manutenzione impianti di depurazione e potabilizzazione.

Requisiti richiesti:

Diploma/Laurea di tipo tecnico (perito, geometra, ingegnere);

Conoscenze tecniche specifiche del settore impiantistico (elettrico e/o elettromeccanico);

Esperienza nella gestione di cantieri e di coordinamento delle maestranze;

Esperienza di almeno 2/3 anni all’interno di aziende che operano nel settore impiantistico;

Buona conoscenza dei principali programmi di formulazione di computi metrici, offerte economiche e progettazione;

Buona padronanza strumenti informatici, pacchetto office, cad;

Buone doti comunicative e relazionali.

Dettaglio mansioni:

Gestione della commessa dal punto di vista tecnico, economico ed amministrativo;

Gestione dei i rapporti con Committenza, Coordinatore della Sicurezza, Direzione Lavori;

Organizzazione delle squadre di lavoro, dei mezzi e degli approvvigionamenti dei materiali

Contabilità delle opere e redazione degli Stati di avanzamento con fornitori e sub-appaltatori;

Gestione dei contratti attivi e passivi, e delle Varianti in Corso d’opera;

Redazione e aggiornamento costante dei cronoprogramma;

Rispetto del budget di commessa e cura del piano di approvvigionamento materiali congiuntamente all’ufficio acquisti;

Redazione di elaborati grafici di As-Built.

Luogo di lavoro:

n.1 posizione aperta presso sede di GROSSETO (si richiede disponibilità a trasferte entro la regione);

n.1 posizione aperta presso sede di ORISTANO.

Completano il profilo una buona flessibilità, spiccate doti di problem-solving, capacità organizzative e la volontà di inserirsi in un contesto dinamico, in fase di rinnovamento ed espansione.

ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE DELLA MERCE IN MAGAZZINO, TUTTOFARE, SPAZZAMENTO E ALLA PULIZIA DEL PIAZZALE, LAVAGGIO DEI MEZZI AZIENDALI, ELABORAZIONE DELLE BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA MERCE.

Il Magazziniere si occuperà delle seguenti attività:

movimentazione delle merci;

preparazione delle merci per il carico;

picking;

stoccaggio merci;

controllo dell’integrità delle merci nelle fasi di movimentazione e stoccaggio;

compilazione ed aggiornamento dei documenti relativi a merci in transito e deposito;

inventario e controllo giacenze;

spazzamento e pulizia del piazzale;

lavaggio dei mezzi aziendali.

Richiesta:

Conoscenza di sistemi gestionali per magazzino e utilizzo PC;

Utilizzo pistole barcode.

CCNL di categoria.

Luogo di lavoro Grosseto.

Orario di lavoro 40 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00.

Contratto di lavoro iniziale di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

CCNL di categoria di lavoro.

ADDETTO VENDITE E-COMMERCE – ALI spa, filiale di Grosseto, ricera un/una addetto/a alle vendite e-commerce per Azienda operante nel settore dell’edilizia.

L’orario di lavoro sarà part time 20/24H settimanali con possibilità di trasformazione full time.

La Risorsa ideale possiede il Diploma ottenuto presso istituti tecnici, ha già maturato esperienza nel settore dell’edilizia, della meccanica o nel commercio.

Si richiede buona conoscenza dell’inglese e buona conoscenza dei sistemi informatici relativi all’e-commerce, diponibilità immediata.

La Risorsa si occuperà della gestione dell’e-commerce, ma anche dell’attività di vendita al banco.

Luogo di lavoro: Grosseto

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione.

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO – Ali Professional Toscana cerca un Responsabile Amministrativo per azienda sita nella provincia di Grosseto.

Il responsabile amministrativo fornisce le linee guida per la ricerca, lo sviluppo e il

miglioramento dell’organizzazione e coordina le politiche e i processi aziendali e di gruppo in

materia di amministrazione, analisi finanziaria, reporting e budgeting.

Attività:

-Fornire le opportune analisi economiche

-Eseguire le attività preparatorie relative ai bilanci della Società

-Gestire i rapporti con le banche e gli istituti di credito

-Assicurare l’attuazione delle direttive e dei piani nei termini previsti

-Gestire i rapporti con i settori aziendali e di gruppo e con gli enti esterni

Requisiti:

-Esperienza in ruoli analoghi

-Orientamento al miglioramento prodotto/servizio

-Orientamento al risultato e agli obiettivi

-Conoscenza fluente della lingua Inglese

-Utilizzo di strumenti informatici di tipo gestionale

(ct tempo indeterminato e RAL indicativa 40K)

AUTISTA -ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca un autista in possesso di patente C+CQC e addetto/a alle consegne.

L’Azienda opera nel settore dell’edilizia e la risorsa si occuperà appunto di svolgere le consegne del materiale e delle gestione del magazzino.

Preferibile il possesso per la guida del muletto.

Si offre un primo iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: 40 ore dal lunedì al venerdì, il sabato mattina si lavora a turnazione (generalmente un sabato al mese), pausa pranzo di un’ora e mezza.

Luogo di lavoro: zona Marina di Grosseto

BARISTA – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca un/una barista per struttura situata nel comune di Civitella Paganico.

La Risorsa sarà addetta al banco e preparazione di piatti freddi, cura e riordino del locale, vendita dei prodotti.

La necessità principale è la fascia oraria della pausa pranzo, si richiede eventuale disponibilità a lavorare su turni in fascia oraria che va dall’apertura alle ore 6:00 fino alle h 20:00.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato a 30 h con possibilità di trasformazione a 40 h.

Primo iniziale contratto di un mese con possibilità di proroghe e stabilizzazione.