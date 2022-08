In Maremma da inizio anno scomparse 20 persone: della metà non si sa più nulla

GROSSETO – 20 persone scomparse da inizio anno in Maremma, dieci delle quali ritrovate.

È il bilancio del rapporto del Viminale, il report persone scomparse su primo semestre dell’anno.

Il Report riferisce dell’andamento del fenomeno sulle persone scomparse al 30 giugno 2022 e illustra i dati registrati nel primo semestre, comparandoli con quelli dei due semestri precedenti e con quelli dell’anno 2021.

L’analisi dei dati mette in luce gli aspetti più significativi del fenomeno, nell’ambito di un avviato processo che – in continuità con quanto realizzato dall’istituzione dell’Ufficio – consente di intercettare le migliori condizioni per rendere sempre più efficace l’attività di ricerca delle persone scomparse anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, alle risorse digitali, al web e ai social.

Un processo che pone in primo piano una strutturata prevenzione delle diverse tipologie di scomparsa, grazie ad una maggiore diffusione della conoscenza del fenomeno e degli strumenti di contrasto, accompagnata da una mirata formazione di tutti gli attori coinvolti.

In totale, in Italia, sono scomparse 9.599 persone e ne sono state ritrovate 5.024 (il 52,34%). di questi 4.948 sono stati ritrovati in vita e 76 sono invece deceduti. Ancora da ritrovare 4.575 persone (il 47,66%).

Il totale delle denunce vede ben 6.312 minorenni, 2.844 maggiorenni e 443 oltre i 65 anni. Tra i minorenni ben 3.561 sno ancora da ritrovare.

In Toscana sono 237 i cittadini italiani scomparsi nel primo semestre del 2022, ritrovati 191 (80,59%), due deceduti e 46 ancora da ritrovare. 186 gli stranieri scomparsi nella nostra regione, 102 ritrovati, un decesso e 84 di cui sono ncora in corso le ricerche.

Come detto per la Maremma le persone scomparse nel primo semestre sono state 20, la metà delle quali ritrovate.