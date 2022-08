È morto lo storico organista del Duomo. Suonò per Papa Giovanni Paolo II

GROSSETO – Circondato dall’affetto dei suoi cari, all’età di 91 anni, si è spento Mauro Galgani.

Nativo di Gerfalco, rimasto orfano di entrambi i genitori in tenera età, iniziò gli studi di organo e musica sacra nel Seminario di Volterra, proseguendo poi il percorso che gli ha permesso di offrire un servizio alla chiesa. “Chi canta prega due volte”, dice Sant’Agostino, e la musica è stata la colonna portante della sua vita.

Per più di 50 anni organista della Cattedrale di Grosseto ha accompagnato liturgie e celebrazioni importanti quali la visita di Giovanni Paolo II a Grosseto e a Volterra.

Ha suonato nella sala Nervi, in San Pietro, durante le visite della Diocesi. Ha formato e diretto il coro della Cattedrale. « Storico organista del Duomo, negli anni fine cinquanta inizio ottanta fu stretto collaboratore della nostra Corale con i Maestri D’Ambrosi e Fazzi come aiuto del Maestro. Prezioso fu il suo apporto per le prove di sezione» ricorda il presidente della Corale Puccini.

«Nominato Cavaliere del Santo Sepolcro ha continuato a lodare il Signore con la musica fino a quando la salute non lo ha costretto al ritiro. Lascia la figlia Rita, il genero Maurizio, le adorate nipoti Elisa e Valentina insieme ai pronipoti».

La Messa per il saluto, celebrata dal caro amico fin dalla gioventù Don Franco Cencioni, avrà luogo lunedì 8 agosto alle ore 10 nella Cattedrale di Grosseto. L’organo suonerà per lui.